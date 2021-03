Alice Cooper révèle comment elle a stimulé la carrière de David Bowie

Alice Cooper a révélé à quel point ses émissions en direct étaient un énorme moteur pour David Bowie, qui a dit un jour au chanteur que c’était ce que son groupe « devrait faire ».

Tonnelier, dont le nouvel album s’intitule «Histoires de Detroit» a été lancé le mois dernier et a maintenant profité de l’occasion pour révéler que ses débuts dans le Roche ils ont inspiré Bowie pour poursuivre sa carrière musicale à la fois sur scène et commercialement.







Lorsque vous répondez à une question posée par un fan de Tonnelier à Marteau en métal, le musicien a été interrogé sur le point de savoir s’il avait jamais croisé sa route avec Bowie, auquel il a répondu, « David Il venait à mon émission quand il était un mime, il était Davy Jones à l’époque « .

«Je me souviens que dans l’un de nos spectacles de ‘Bienvenue dans mon cauchemar’, il a amené son groupe Araignées de Mars Et il a dit: « C’est ce que nous devrions faire. » Mais il ne l’a jamais fait comme nous l’avons fait. «

«Lorsque nous avons commencé à faire des choses théâtrales et que nous avons eu des enregistrements réussis, cela a ouvert une grande porte Bowie, Lou Reed Oui Velours Sous la terre, puisque tu pouvais être à la fois théâtral et commercial … je voulais que ce soit un mouvement artistique, je croyais Alice comme un méchant et Bowie il a créé tous ses personnages pour s’adapter à qui il voulait être, donc je ne l’ai jamais vu comme un concurrent … Je l’ai motivé à le faire. «

« Bowie et je parlais tout le temps, nous nous félicitions. Il y avait toute une question sur Bowie Oui Lou Reed dire que mon regard androgyne était faux et qu’ils avaient raison, bien sûr, c’est faux. «

D’un autre côté, Tonnelier a récemment révélé l’identité de la seule star de Roche qui l’appelle par son vrai nom, Vincent Damon Furnier, « La seule personne qui m’appelle Vince est Keith Richards».