Alice Cooper pense que la formule qui l’a rendu célèbre ne fonctionnerait pas aujourd’hui

Le musicien mythique, Alice Cooper Il a dit que la formule qui l’a rendu célèbre lors de ses premières émissions ne fonctionnerait pas aujourd’hui.

Le groupe de Alice Cooper a commencé son chemin dans 1964 et ils ont lancé leur premier album, ‘Pretties For You’ dans 1969. Lors de ses premiers spectacles, Tonnelier Elle a joué dans ses sous-vêtements couverts de sang, et a utilisé des serpents et des guillotines dans ses spectacles.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Alice Cooper fête son anniversaire avec un nouveau single

Dans une nouvelle interview, Tonnelier a parlé du style de ses émissions et de ce que serait sa réception aujourd’hui, «Nous avons donné au public tout ce que leurs parents détestaient… La façon dont je vois les choses, c’est si vous allez au volant et que vous voyez Disneyland à votre gauche et un avion s’écraser à droite , vous regarderez l’avion. Nous étions un avion qui s’écrase. «







Vous pourriez aussi être intéressé par: Alice Cooper partage ce qu’elle considère comme « l’une des chansons les plus étranges qu’elle ait jamais faites »

Sur la perception du public moderne, Tonnelier Il a ajouté: «Vous pourriez vous couper le bras et le manger sur scène et cela n’aurait pas d’importance. Le public est à l’épreuve des surprises ».

D’un autre côté, Alice Cooper sortira son prochain album, «Histoires de Detroit» le prochain 26 février, dans lequel il rendra hommage à sa ville natale, « Détroit c’était la ville natale du rock lourd furieux « , a révélé Tonnelier c’est une déclaration.