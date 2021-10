Alice Cooper parle de son combat contre l’alcoolisme

La légende du hard rock Alice Cooper a dévoilé de nouveaux détails sur sa lutte passée contre son alcoolisme. Ceci dans le cadre de sa contribution à la série de plateforme Audible « Who I Really Am: Diary of a Vampire », un récit autobiographique qui fait partie de la série « Words + Music ».

Selon Rolling Stone, Cooper partage quelques mots sur son problème d’alcool, qui s’est aggravé au cours des années 1970. « Je buvais de plus en plus. Je pouvais aller au concert, j’allais me coucher en enlevant mon costume. Je me souviens avoir pleuré, sachant ce que je devais faire pour que ce concert puisse se faire ».

Alice Cooper souligne également les grands efforts qu’il a déployés pour rester sobre : « J’ai essayé tellement de remèdes, de nombreux médecins différents, de nombreuses méthodes différentes, rien n’a fonctionné. Cela n’a fait qu’empirer. Il aimait faire des concerts, il détestait faire des concerts. J’aimais ma vie, mais je détestais ma vie. Ça pourrait être bien mieux que ça. »

« Who I Really Am: Diary of a Vampire » est un matériel de deux heures qui a été publié via Audible le jeudi 7 octobre dernier, qui combine certains éléments autobiographiques de la vie d’Alice Cooper avec quelques interprétations de ses plus grands succès comme » J’ai dix-huit ans », « School’s Out » ou « Poison ».

Début 2021, Alice Cooper s’est fait extrêmement entendre sur son expérience personnelle avec le Covid-19, ceci afin d’inciter ses followers (surtout les plus jeunes) à prendre conscience de l’étendue de cette maladie et, surtout, à se faire vacciner. contre cette maladie.

Alice Cooper a été vaccinée après son diagnostic de Covid-19, mais a noté à l’époque que l’équipe médicale était très gentille avec lui et sa femme, il ne devrait donc y avoir aucune inquiétude parmi ceux qui voulaient se faire vacciner sans avoir eu la maladie. Il s’est aussi proclamé grand défenseur des mesures sanitaires prises dans les concerts et de l’exigence du vaccin pour pouvoir y entrer.