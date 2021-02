Alice Cooper fête son anniversaire en sortant une nouvelle chanson: « Social Debris » | 45S

Quelle bonne fête. Aujourd’hui, 4 février, le légendaire Alice Cooper fête son anniversaire et montre qu’il est toujours l’un des artistes rock les meilleurs et les plus pertinents au monde. Pour fêter ça, le chanteur sortira une nouvelle chanson pour le plus grand plaisir de tous ses fans.

Voici « Social Debris » de son prochain album studio « Detroit Stories ». La meilleure partie de tout cela est que ce nouveau single est désormais disponible en téléchargement gratuit pendant 24 heures sur le site www.alicecooper-detroitstories.com. Courez avant que le temps ne s’écoule.

« Le single » Social Debris « est un cadeau à Detroit, à mes fans et à moi », déclare Alice Cooper.

Nous n’avons jamais pensé que nous nous intégrerions un jour; Le groupe d’Alice Cooper ne cadrait avec personne, parce que nous faisions des choses qu’aucun autre groupe ne faisait. Nous ne nous adaptons pas à la scène folk, nous ne nous adaptons pas à la scène metal, nous ne nous adaptons pas vraiment à tout ce qui se passait à l’époque », dit-il.

«Nous nous sentons toujours comme des étrangers. Nous avons senti que nous étions des déchets sociaux, nous étions dans notre propre petit monde. Donc « Social Debris » était juste le groupe original qui écrivait une chanson sur nous, essentiellement. Et ça sonnait comme s’il appartenait à 1971. C’est le groupe original, tu ne peux pas changer ça, c’est super », dit-il.

« Detroit Stories », est le prochain album d’Alice Cooper, c’est une célébration du son et de l’esprit du soi-disant « Golden Age of Detroit Rock ». 50 ans plus tard, Alice et Ezrin se sont associés à Detroit avec leurs amis de Detroit pour enregistrer ce nouvel album de Cooper.

« Detroit était alors le centre du Heavy Rock », explique Alice.

«Vous jouiez à Eastown et c’était Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges et The Who, pour 4 €! Le week-end prochain au Grande c’était MC5, Brownsville Station et Fleetwood Mac, ou encore Savoy Brown ou les Small Faces. Vous ne pouviez pas être un groupe mou ou ils vous botteraient le cul », dit-il.

Los Angeles avait son son avec The Doors, Love et Buffalo Springfield. San Francisco avait l’avion Grateful Dead et Jefferson. New York avait The Rascals et The Velvet Underground. Mais Detroit était le berceau du hard rock, du rock furieux. Après ne pas s’intégrer nulle part aux États-Unis (musicalement ou en termes d’image), Detroit était le seul endroit à reconnaître le son du Hard Rock propulsé par la guitare d’Alice Cooper et notre spectacle de scène insensé. Détroit était un paradis pour les exclus. Et quand ils ont découvert qu’il était né là-bas, à East Detroit. Nous étions à la maison.

Vous pouvez désormais écouter la nouvelle Alice Cooper, ainsi que pré-commander son nouvel album qui sera disponible à partir du 26 février.

« Histoires de Detroit » – Alice Cooper