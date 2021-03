Alice Cooper défend Marilyn Manson: « Pour l’instant, ce ne sont que des accusations » | 45S

Amis, à travers droit épais et mince? Alice Cooper a parlé de Marilyn Manson et de ses plaintes après que certaines accusations d’abus que la chanteuse avait contre de nombreuses femmes, dont son ex-partenaire Evan Rachel Wood, ont été révélées début février.

Dans une récente interview pour NME, Cooper a indiqué que s’il était très favorable à la parole d’une personne, pour le moment, ce ne sont que des accusations contre Manson.

C’est drôle pour Marilyn parce que je le connais; quand nous étions en tournée ensemble, nous nous entendions très bien. Je ne m’en suis jamais rendu compte, tant pis pour lui si ça arrivait. Je crois toujours à la parole du peuple, mais pour le moment, les accusations ne sont encore que cela, des accusations », a-t-il déclaré.

A titre d’exemple, il a cité le cas récent de Johnny Deep et Amber Heard, une polémique qui dure depuis longtemps et qui a reçu beaucoup de soutien dans les réseaux pour l’acteur.

Johnny Depp et moi sommes les meilleurs amis. Je ne l’ai jamais vu lever le doigt sur qui que ce soit. C’est l’une des personnes les plus gentilles. Et toutes ses ex-copines et épouses disent la même chose. Il est donc très difficile de croire qu’il se transformera soudainement en ce monstre. Et je connais le garçon, je suis avec le garçon en tournée tout le temps. C’est l’une des personnes les plus gentilles et les plus inoffensives que j’aie jamais rencontrées », a-t-il déclaré.

Cependant, elle a dit: «Maintenant, je ne connais pas Marilyn aussi bien que je connais Johnny. Donc ce qui se passe dans la chambre est un mystère pour moi à cause de ce qui se passe avec Marilyn.

Comme on s’en souvient, Evan Rachel Wood a publié une plainte plus tôt ce mois-ci sur son compte Instagram où il indiquait les abus que le chanteur lui causait depuis des années. De même, après cela, de nombreuses femmes se sont jointes pour déposer une plainte massive indiquant ce qu’elles avaient souffert aux côtés de Manson.

Manson est sorti pour se défendre, rejetant les allégations indiquant qu’il s’agissait «d’horribles distorsions de la réalité». Cependant, Wes Borland et Trent Reznor sont sortis pour nier le chanteur donner sa position sur la question, le traitant de menteur et étant « une mauvaise personne ».