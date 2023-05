Alice Braga espère retrouver Will Smith pour I Am Legend 2

Une suite à Je suis une légende est actuellement en développement et une autre star de l’original espère s’impliquer dans le film de suivi. Ce que l’on sait de la suite à ce stade, c’est que Will Smith reviendra, reprenant le rôle qu’il a joué dans le premier épisode, avec Michael B. Jordan comme co-vedette. Akiva Goldsman, qui a co-écrit l’original avec Mark Protosevich, est également de retour pour travailler sur le scénario de Je suis une légende 2.





Dans une nouvelle interview avec Collider, la potentialité d’un retour a été abordée par Alice Braga. Braga a noté son enthousiasme à propos de la suite, admettant qu’elle était très surprise car ce n’était pas quelque chose à laquelle elle s’attendait. Cela dit, Braga a également précisé qu’elle était prête à revenir dans Je suis une légende 2 pour retrouver Smith et Goldsman s’il y a une place pour elle pour revenir dans la suite. Comme l’explique Braga :

« Quelle surprise ? J’étais super surprise et très curieuse. J’étais presque en train de sauter sur le téléphone et de dire : ‘Puis-je être dedans s’il vous plaît ? Puis-je être dedans s’il vous plaît ? Puis-je être dedans s’il vous plaît ?’ Je suis un grand fan d’Akiva, je pense que c’est un écrivain tellement merveilleux, et c’est essentiellement le premier écrivain que j’ai pu voir [work part] proche de venir aux États-Unis. C’était mon premier film américain, j’étais très excité d’apprendre qu’ils continuaient avec le film. J’espère qu’ils le feront ! Je ne sais pas où ils en sont, mais j’espère qu’ils le feront. »

Braga a en outre commenté à quel point elle avait grandi en tant qu’interprète depuis son apparition dans le premier film, et elle se dirigerait vers la suite avec beaucoup plus d’expérience, apportant quelque chose de nouveau au même rôle cette fois-ci. Dans tous les cas, elle va espérer recevoir l’appel, surtout en tant que grande fan de Goldsman.

« J’espère [I get to return]! Parce que c’était un tel plaisir de travailler avec eux. Et aussi, c’est intéressant parce que j’avais 23 ans quand j’ai fait le film. C’était il y a si longtemps, et j’ai fait tellement de travail par la suite. Je pense que j’ai grandi en tant qu’actrice, en tant que femme et en tant que tout, donc ce serait bien de revoir ce matériel, cette équipe, de retrouver Akiva qui est un scénariste que j’admire profondément. »

I Am Legend 2 rétablira la fin théâtrale du film original

Le premier film a vu Braga jouer Anna, une survivante humaine immunisée qui voyageait avec un jeune garçon, Ethan (Charlie Tahan). Je suis une légendeLa coupe théâtrale se termine avec le personnage de Smith, Neville, donnant le remède à Anna avant de se sacrifier. Une fin alternative, qui était disponible pour regarder sur la sortie physique, Neville abandonne à la place ses recherches et quitte la zone avec Anna et Ethan, ayant survécu. Goldsman a confirmé que Je suis une légende 2 suivra la fin alternative, c’est ainsi que Smith reviendra en tant que Neville bien vivant dans la suite.

Je suis une légende 2 n’a pas encore de date de sortie.