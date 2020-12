Ali Larter s’excuse auprès de Leonard Roberts après avoir affirmé que le racisme avait conduit au licenciement

De 2006 à 2010, Héros, une série télévisée de super-héros, était une émission à succès sur NBC. La prémisse tournait autour de gens ordinaires et ordinaires qui réalisent tout à coup qu’ils ont des super pouvoirs, et pendant quatre saisons, le public a été captivé par le scénario. Maintenant, 10 ans après la finale, Héros La star Leonard Roberts a porté des accusations contre sa co-star Ali Larter. Les allégations étaient des sujets tendance pendant la majeure partie de la journée (16 décembre), alors que Roberts affirmait que son personnage avait été tué hors de la série à cause de Larter.



« Le script suggérait [my character] et [Larter’s character] avait une relation instable – et il ne fallut pas longtemps avant que l’art imite la vie », a écrit Roberts dans un long article pour Variété. Il a détaillé plusieurs expériences, y compris un épisode où Larter a fait tout un plat pour laisser tomber sa sangle de soutien-gorge dans une scène de chambre avec Roberts. L’acteur a déclaré qu’ils devaient couper car Larter se plaignait de n’avoir jamais été aussi irrespectueux pour avoir été invité à dénuder son épaule, mais lorsqu’une scène similaire avec la co-star Adrian Pasdar s’est produite, elle ne semblait pas avoir de problème.

«Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander si la race était un facteur», a écrit Roberts. Il a également parlé de la mort de personnages non blancs et bientôt, il s’est inquiété du sort de son personnage. « Sa présence dans la série devenait de plus en plus petite, et à la mi-saison, il avait été abattu plus de fois que 2Pac. » Robert a révélé plus tard que Héros le créateur Tim Kring lui a dit qu’il serait tué dans la deuxième saison de la série «à cause de« la situation d’Ali Larter »».

Après être devenue virale pendant des heures, Larter a répondu aux allégations contre elle. «Je suis profondément attristé d’apprendre l’expérience de Leonard Roberts sur Héros et j’ai le cœur brisé de lire sa perception de notre relation, qui ne correspond absolument pas à ma mémoire ni à mon expérience dans la série », a déclaré l’actrice dans un communiqué. «Je respecte Leonard en tant qu’artiste et je l’applaudis, lui ou toute personne utilisant sa voix et sa plateforme. Je suis vraiment désolé pour le rôle que j’ai pu jouer dans sa douloureuse expérience pendant cette période et je lui souhaite à lui et à sa famille le meilleur.

