Alfred Molina revient-il en tant que docteur Octopus dans Spider-Man 3?

Alfred Molina reprendrait son rôle de docteur Octopus pour Spider-Man 3. La suite très attendue est actuellement en tournage à Atlanta après quelques revers, en raison de la crise de santé publique. Il a déjà été confirmé que Jamie Foxx se joint à Tom Holland en tant qu’électro, bien que l’acteur ait mystérieusement supprimé son message sur les réseaux sociaux confirmant la nouvelle. Foxx a initialement joué le méchant dans L’incroyable Spider-Man 2 avec Andrew Garfield comme héros, tandis que Molina jouait à l’origine le docteur Octopus dans Spider-Man 2 avec Tobey Maguire comme Peter Parker.

Selon des sources proches de Disney et Sony, Alfred Molina est déjà sur le Spider-Man 3 ensemble. Geeks World Wide, qui ont une excellente feuille de route, a annoncé la nouvelle et déclaré que Molina a commencé « une chorégraphie de cascades et a commencé à filmer ses scènes ces dernières semaines ». Quant aux détails de l’histoire, ils sont tous gardés secrets. Il faut également noter que cette nouvelle de casting n’a pas été officiellement confirmée par Marvel Studios ou Sony.

Sam Raimi réalisé Spider-Man 2, c’est là qu’Alfred Molina a présenté sa vision du docteur Octopus. Il est instantanément devenu un favori des fans et a déclaré au fil des ans qu’il reviendrait au rôle dans « un battement de coeur ». Dans une interview de 2014, Molina a parlé de son expérience dans la réalisation du film de super-héros de 2004. «C’était le plus amusant que je pense que j’ai jamais eu sur un film de ce genre», dit Molina. « Ces gros, grands types de longs métrages où vous passez environ six mois à vous accrocher à un fil, vous savez … C’était le premier film de ce genre dans lequel j’aie jamais été impliqué. J’ai passé un moment merveilleux. J’ai adoré. . «

On ne sait pas si Alfred Molina jouera le Docteur Octopus de Spider-Man 2, ou si ce sera une nouvelle prise sur le méchant. Il est également difficile de savoir si davantage de personnages du Spider-Verse se dirigeront vers Spider-Man 3 pour rejoindre Tom Holland. Quoi qu’il en soit, tout ce que Sony et Marvel planifient sera assez massif, ce que les fans espèrent être une action en direct sur le Spider-Verse.

Sony n’a pas hésité à vouloir obtenir sa propre version de Avengers: Fin de partie et Guerre d’infini, et un Spider-Verse en direct pourrait être le ticket. Cela étant dit, certains fans de films de bandes dessinées pourraient ne pas être aussi intéressés par les idées multivers avec DC faisant la même chose avec leur tant attendu Le flash film. Pour l’instant, nous devrons attendre de voir comment ces différentes versions de personnages sont traitées lorsque Spider-Man 3 frappe les théâtres. Quoi qu’il en soit, Peter Parker a déjà du pain sur la planche, grâce à Mysterio qui l’a accusé de meurtre et a révélé son secret de super-héros au monde. Geeks World Wide a été le premier à signaler qu’Alfred Molina a rejoint le casting de Spider-Man 3.

