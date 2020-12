Alfred Molina reviendra en tant que docteur Octopus dans le troisième film de Tom Holland «SPIDER-MAN»

Le web-slinger de Tom Holland devra combattre plusieurs méchants dans sa prochaine suite de Spider-Man alors qu’Alfred Molina a de nouveau signé pour devenir Doc Ock.

La réalisation d’un film d’action en direct «Spider-Verse» devient de plus en plus réaliste à chaque instant. Il a été annoncé qu’Alfred Molina, qui a incarné le diabolique Docteur Octopus dans la suite de Tobey Maguire «Spider-Man», reprend son rôle pour le troisième volet de l’aventure de super-héros dirigée par Tom Holland.

THR confirme les premiers rapports de GWW, qui a d’abord signalé la possibilité que le méchant revienne.

SPIDER-MAN 2 réalisé par Sam Raimi était à l’origine considéré comme l’un des meilleurs films de SPIDER-MAN jusqu’à l’arrivée de SPIDER-MAN DANS LE SPIDERVERSE (selon l’opinion personnelle de cet écrivain), et le portrait par Alfred Molina du Dr Otto Octavius, un brillant scientifique qui, après un accident bizarre impliquant de l’énergie de fusion, a fait fusionner ses tentacules d’IA mécaniques à sa colonne vertébrale et l’a amené à se tourner vers le mal. partie importante dans ce succès à la fois critique et fan.

Cette nouvelle s’ajoute à celle de Jamie Foxx reprenant son L’incroyable Spider Man 2 Le rôle de l’électro a incité les fans à parler du « spider-verse ». La théorie du multivers dans le monde de Tom Hollands, SPIDER-MAN a été introduite par Mysterio de Jake Gyllehaal dans SPIDER-MAN LOIN DE LA MAISON. Sony Pictures a également mis en place des plans pour de nombreux autres projets d’action en direct basés sur les personnages de Spider-Man, tels que Silk, Jackpot, Madame Webb et le prochain VENOM QU’IL SOIT CARNAGE avec Tom Hardy et Woody Harrelson.

Il n’y a pas encore eu de mot officiel sur si, Tobey Maguire ou Andrew Garfield sont inscrits pour rejoindre la prochaine suite de Tom Holland, mais nous savons que le tournage a commencé et s’il y a des observations sur le plateau ou des confirmations officielles, vous pourrez trouver tous ici.

La suite de Spider-Man devrait sortir en salles en 2021 par Sony Pictures en partenariat avec Marvel Studios.