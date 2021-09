Alfre Woodard est le Dr Cody dans le redémarrage du lot de Stephen King à Salem

Alfre Woodard a embarqué dans le casting de Lot de Salem, une adaptation cinématographique à venir à New Line basée sur le roman de Stephen King. L’actrice nominée aux Oscars aurait été choisie pour le rôle du Dr Cody, qui est dépeint comme un personnage masculin nommé Dr Jimmy Cody dans le roman original de King. Une autre version de Dr. Cody a été jouée par Robert Mammone dans l’adaptation de la mini-série de 2004.

Plusieurs autres membres de la distribution pour le nouveau Lot de Salem ont également été annoncés. Lewis Pullman a été choisi pour incarner Ben Mears. Les autres acteurs attachés incluent Makenzie Leigh dans le rôle de Susan Norton, Bill Camp dans le rôle de Matt Burke et Spencer Treat Clark dans le rôle de Mike Ryerson. Comme le roman, Lot de Salem suit Ben Mears retournant dans sa maison d’enfance du Lot de Jérusalem à la recherche d’inspiration pour son prochain livre, seulement pour découvrir que sa ville natale est la proie d’un vampire assoiffé de sang.

James Wan produit le nouveau Lot de Salem film pour New Line Cinema. Ce et Ça : chapitre deux l’écrivain Gary Dauberman, qui est producteur exécutif, est également à bord pour écrire et réaliser. S’adressant à Slash Film après l’annonce du projet, Dauberman a annoncé ce qui allait arriver avec cette nouvelle adaptation.

« J’ai eu une manière unique de le faire, mais encore une fois, je pense que le livre en lui-même est unique », a-t-il déclaré. « Certainement maintenant, je n’ai pas vu de film de vampire effrayant depuis très, très longtemps et j’aimerais vraiment m’attaquer à ça. C’est l’un de mes livres préférés. C’est l’un de mes livres préférés de Stephen King. Nous avons pensé qu’il aurait dû le traitement cinématographique que nous avons donné CE; CE était aussi une mini-série. L’expérience de porter cela sur grand écran a été une telle joie que j’étais si heureux que nous ayons l’opportunité de le faire pour Lot de Salem. »

Publié en 1975, le Lot de Salem roman a longtemps été l’une des œuvres les plus connues de Stephen King. Il a précédemment inspiré une adaptation de mini-série de 1979 réalisée par Tobe Hooper (Le massacre à la tronçonneuse du Texas) qui mettait en vedette David Soul dans le rôle de Ben Mears. Cela a été un succès auprès des téléspectateurs et a été nominé pour trois Primetime Emmy Awards. La célèbre scène avec le vampire à l’extérieur de la fenêtre reste l’un des moments les plus terrifiants de l’horreur.

En 1987, Larry Cohen sort le film Un retour au lot de Salem. Il est considéré comme une suite de la mini-série, mais il introduit une nouvelle distribution de personnages, approfondissant la mythologie des événements paranormaux qui se produisent dans Salem’s Lot. TNT a diffusé une adaptation de mini-série sans lien en 2004 avec Rob Lowe dans le rôle de Ben Mears. Plus récemment, des références à la série et à la ville fictive ont pu être repérées dans Hulu’s King inspiré château de Pierre séries.

Pour le film de 1983 Traverser le ruisseau, Woodard a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars. Ses autres rôles au cinéma incluent Captain America : guerre civile, Le roi Lion, et Annabelle. L’actrice a remporté des Emmy Awards pour ses rôles dans les séries télévisées Le blues de la rue des collines, Loi de Los Angeles, Les garçons de Miss Evers, et La pratique. Elle a également eu des rôles mémorables dans d’autres titres sur petit écran comme Vrai sang, État de choses, et Luc Cage.

Récemment, Alfre Woodard a joué dans le film acclamé Clémence, ce qui lui a valu une nomination aux BAFTA Awards et une nomination aux Spirit Awards du meilleur rôle féminin. Elle joue également avec Jason Momoa dans Apple TV + Voir et le film Netflix Paternité avec Kevin Hart. Woodard peut également être vu dans le prochain film L’homme gris des Russo Brothers qui co-stars Ryan Gosling et Chris Evans.

Fabrication sur Lot de Salem est maintenant en cours à Boston. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la fonctionnalité. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Lot de Salems