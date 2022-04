Alfonso Herrera rejoint ‘Rebel Moon’, le nouveau film de Zack Snyder pour Netflix

CÉLÉBRITÉS

L’ancien RBD a été l’un des derniers acteurs à rejoindre la nouvelle production et devrait avoir un bon rôle principal. Ensuite, tous les détails.

©Getty imagesAlfonso Herrera rejoint « Rebel Moon » sur Netflix

« Lune rebelle » est l’une des nouvelles productions de Netflix qui est en charge de Zack Snyder et maintenant le dernier acteur à rejoindre n’était rien de plus et rien de moins que ancien RBD, Alfonso Herrera. Le géant du streaming a annoncé via ses réseaux sociaux le nouvel ajout au film de science-fiction.

Snyder a deux films avec Netflix, le premier est Armée des mortsune histoire de zombies à laquelle Ana de la Reguera a participé, et la deuxième Army of Thieves, une préquelle qui se concentre sur un expert en coffres-forts qui est sélectionné par une organisation criminelle qui a besoin de lui pour ouvrir 4 mystérieuses boîtes impossibles.

Herrera rejoint Netflix où il côtoiera des acteurs à succès tels que Michiel Huisman (Kate, The Haunting of Hill House, Game of Thrones), Cary Elwes (Stranger Things, A Castle for Christmas, The Princess Bride) et Corey Stoll (Billions, The Many Saints of Newark, First Man).

Face au nouveau défi, l’ancien RBD a assuré que « Zack Snyder a réalisé de grands films qui sont aujourd’hui une référence culturelle et a créé des univers qui ont révolutionné l’industrie cinématographique. Atteindre cette saga, qui est l’un des projets cinématographiques les plus ambitieux de la plateforme Netflix, est un grand défi pour moi en tant qu’acteur..

De quoi parlera « Rebel Moon » ?

Selon le communiqué officiel, il aura une histoire qui nous emmènera au bord de la galaxie, où nous ferons partie d’un combat épique :

« Le film racontera l’histoire d’une jeune femme contrainte de quitter sa maison aux confins de la galaxie face aux attaques des armées du tyrannique Régent Balisarius. Ainsi, notre protagoniste commencera un voyage intergalactique plein d’aventures pour recruter de jeunes guerriers des planètes voisines pour aider à rétablir la paix dans son monde, mais tout se complique lorsqu’elle découvre son passé mystérieux.

Cependant, Snyder n’a pas dit qui sera le personnage principal d’Alfonso Herrera dans le film mais il y a de l’espoir que ce soit une bonne chose.

Quand est la première de ‘Rebel Moon’?

La plateforme de streaming n’a pas encore dévoilé de date de sortie car ils ont fini de sélectionner l’intégralité du casting. Pour l’instant, des nouveautés sont attendues tout au long de cette année, et une possible première bande-annonce en 2023.

