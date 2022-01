Alfonso Arau et l’expérience d’être le Mexicain qui a dirigé Woody Allen

in

cinéma mexicain

Le jour de son 90e anniversaire, nous nous souvenons de lui avec l’un des films les plus bizarres et les moins connus de lui.

Woody Allen a été réalisé par un Mexicain. (Photo : Getty Images)

Se vanter de travailler avec Woody Allen ce n’est pas quelque chose qui est mal vu aujourd’hui en raison de la culture de l’annulation. Aujourd’hui, il y a un rejet de sa figure pour des accusations d’abus à son encontre, notamment au détriment de Dylan, la fille adoptive qu’il a eue avec l’actrice Mia Farrow. Pour ses détracteurs, son travail passe même au second plan.

Pourtant, il y a deux décennies, c’était une source de fierté. Le nom du cinéaste new-yorkais signifiait beaucoup, trop. Pour de nombreux Mexicains qui frappent aux portes d’Hollywood, encore plus. C’est le cas d’Alfonso Arau, un réalisateur qui peut et peut se targuer d’avoir dirigé Allen dans Ramasser les morceaux, une comédie noire réalisée en 2000 et arrivée au Mexique en 2017.

Mais dans notre pays, les gens pensaient différemment. Le film n’a pas attiré l’attention des distributeurs et des exploitants à l’époque. Et cela avait un excellent casting : Sharon Stone, Kiefer Sutherland, Fran Drescher, Joseph Gordon-Levitt, Elliott Gould. Pas même par la présence de David Schwimmer (un acteur devenu populaire pour sa participation à la série à succès Amis) était attrayant pour se rendre sur le panneau d’affichage.

Il a fallu 17 ans pour qu’il soit pris en compte au Mexique, mais pas par les chaînes commerciales. C’est grâce à une rétrospective de la Cinémathèque nationale qui a pu être vue pour la première fois sur notre territoire. C’est quoi l’histoire? Tex Cowley (Woody Allen) assassine et démembre sa femme Candy (Sharon Stone) après avoir découvert qu’il est infidèle au shérif Bobo (Kiefer Sutherland). Dans son intention de faire disparaître les restes du cadavre, une main est perdue qui est retrouvée par une femme aveugle qui retrouve la vue dès qu’elle touche le membre, supposant que c’est une main miraculeuse qui est adorée.

Pour Arau, diriger Allen n’était pas si complexe. Tous deux étaient formés à la comédie, donc ils s’entendaient bien. En revanche, le Mexicain avait une parfaite notion du domaine de l’improvisation que gère son collègue américain, il ne lui a donc donné que des indications de mouvements devant la caméra, lui laissant la liberté d’inventer les dialogues.

Arau a commenté en 2017 qu’il avait beaucoup ri pendant ce tournage. Il a partagé que le son avait été gâché à plusieurs reprises en raison de rires provoqués par l’humour d’Allen sur le plateau. Il le considérait comme un génie, un hors du commun avec qui travailler. Bref, votre expérience a été agréable.

Malgré cela, Ramasser les morceaux C’est arrivé la nuit pour le public mexicain. On peut bien dire qu’il n’a pas existé pendant près de 20 ans. Elle apparaît comme une donnée curriculaire dans la filmographie d’Alfonso Arau, pourtant elle est inexistante pour les téléspectateurs. Et il semble que cela va continuer comme ça parce que l’intrigue et son protagoniste ne font pas bon ménage dans le monde d’aujourd’hui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂