Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti. «A mi-chemin» entre le Quadrifoglio et les autres

Mis à jour jusqu’en 2021, l’Alfa Romeo Stelvio a reçu une nouvelle version haut de gamme. Avec un caractère plus sportif, le Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti il apparaît ainsi comme une sorte d ‘«antichambre» du tout-puissant Stelvio Quadrifoglio.

Esthétiquement, il se distingue de ses autres «frères de la gamme» par l’adoption de plusieurs éléments qui évoquent la version plus sportive. De cette façon, nous avons un nouveau pare-chocs arrière avec plaque de protection spécifique, un trousse carrosserie de la même couleur que l’extérieur et, en option, nouvelles jantes en alliage 21 ”au fini poli.

À l’intérieur, on retrouve des pattes de boîte automatique en aluminium intégrées dans la colonne de direction, des sièges sport en cuir et Alcantara, une doublure de toit noire et des finitions en fibre de carbone.

Et la mécanique?

Sous le capot du Stelvio Veloce Ti (le «Ti» correspond à «Turismo Internazionale», une désignation déjà utilisée dans d’autres modèles de la marque italienne), on retrouve deux moteurs, un essence et un autre Diesel.

L’offre essence est basée sur un 2.0 turbo de 280 ch tandis que le Diesel se compose d’un 2,2 l de 210 ch. Le point commun à ces deux tétracylindriques est le fait qu’ils ont des cylindres entièrement en aluminium et un arbre de transmission en fibre de carbone. En parlant de transmission, les deux moteurs sont couplés à une transmission automatique à huit rapports et une transmission intégrale Q4.

La technologie pour tous

Présente dans cette Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti mais non exclusive à cette version, se trouve une série d’équipements de sécurité et d’aide à la conduite qui rendent le SUV transalpin capable d’une conduite autonome de niveau 2.

De cette façon, nous avons des équipements tels que l’assistance à l’entretien sur la route; surveillance active des angles morts; çruiner le contrôle actif; reconnaissance des panneaux de signalisation et contrôle intelligent de la vitesse, assistance en cas de congestion routière et assistance autoroutière ou assistance à l’attention du conducteur.

Pour l’instant, nous ne savons pas encore combien devrait coûter la nouvelle Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti au France ni quand cette variante sera disponible sur notre marché.