Alfa Romeo. La gamme renouvelée comprend le lancement du Stelvio «Veloce Ti»

Alfa Romeo a profité de la rénovation des gammes Giulia et Stelvio, désormais dotées de nouveaux systèmes de conduite, pour lancer le Stelvio «Veloce Ti», avec des éléments de design inspirés du Quadrifoglio.

Alfa Romeo a renouvelé les gammes Giulia et Stelvio, qui disposent désormais de moteurs plus performants, déjà conformes aux nouvelles émissions Euro 6d-Final. La principale nouveauté, cependant, est l’introduction de la nouvelle version haut de gamme du Stelvio, appelée «Veloce Ti», inspirée du Quadrifoglio.

Alfa Romeo a utilisé l’acronyme « Ti » (Turismo Internazionale) dans les modèles haut de gamme, qui se distinguent par leur design typiquement italien, tandis que le mot « Veloce » exprime, comme on peut le comprendre, la vitesse des versions avec de meilleures performances .

Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti

Comme nous l’avons déjà dit, Stelvio «Veloce Ti» partage plusieurs éléments, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, avec le Quadrifoglio. À l’extérieur, il est reconnaissable au nouveau pare-chocs arrière avec plaque de protection intérieure spécifique, kit carrosserie de la même couleur que l’extérieur et, en option et également à ses débuts, jantes en alliage à cinq trous avec une finition polie.

L’intérieur reçoit des languettes en aluminium de la boîte de vitesses automatique intégrée dans la colonne de direction, des sièges sport en Alcântara, une doublure de toit noire et des finitions exclusives en fibre de carbone, également inspirées du Quadrifoglio. Les cadres en verre ont des tons foncés, ainsi que les cadres en verre et les badges d’identification «Stelvio», «Q4» et «Veloce Ti».

Dans le chapitre mécanique, l’Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti est proposée avec le moteur essence 2.0 Turbo de 280 ch ou l’hélice diesel 2.2 de 210 ch. Les deux sont associés à une transmission automatique à huit rapports et sont dotés de la transmission intégrale Q4.

Nouvelle gamme 2021

Le lancement du Stelvio Veloce Ti s’accompagne du renouvellement des gammes Giulia et Stelvio, qui offrent désormais un niveau d’équipement plus adapté aux clients recherchant un tempérament sportif et à ceux qui choisissent des niveaux exclusifs de confort et d’élégance.

La gamme Stelvio comprend désormais de nouvelles jantes en alliage léger de 21 pouces, qui jusqu’à présent étaient disponibles jusqu’à 20 pouces, avec une double finition polie et argentée, et avec un design conçu pour la Quadrifogy.

2021 Alfa Romeo Giulia et Stelvio

Giulia et Stelvio disposent désormais d’un ensemble de nouveaux services connectés, notamment des fonctions à distance telles que la location de véhicules, l’envoi de destinations au système de navigation, le partage de la connexion Internet avec jusqu’à huit appareils, entre autres.

De plus, ces modèles Alfa Romeo sont désormais proposés avec un pack de conduite autonome de niveau 2, qui combine l’assistance d’entretien de voie, le régulateur de vitesse actif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistant de congestion du trafic, l’assistant de trafic. autoroute et assistance à l’attention du conducteur.

Les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio sont désormais disponibles à la commande.

