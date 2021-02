Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ou Mercedes-AMG A 45 S, quelle est la plus rapide?

Un, le Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio c’est une berline à traction arrière et moteur V6, une recette «traditionnelle». L’autre, le Mercedes-AMG A 45 S c’est un hot-hatch avec transmission intégrale et «seulement» les quatre cylindres de série les plus puissants au monde.

À première vue, il peut sembler que ce duel n’a pas de sens, mais Carwow ne voulait pas savoir et la vérité est que les chiffres réunissent deux voitures qui, au départ, ressemblaient à des championnats différents.

Bien que le V6 de 2,9 litres de l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio soit plus puissant, avec 510 ch et 600 Nm, cette puissance n’est transmise aux roues arrière qu’à travers un boîtier convertisseur de couple automatique et sans contrôle de lancement, vous permettant d’atteindre 0 à 100 km / h en 3,9s.

La Mercedes-AMG A 45 S, malgré le fait de ne compter «que» avec 421 ch et 500 Nm, celles-ci sont envoyées aux quatre roues par une transmission automatique à double embrayage avec contrôle de lancement, vous permettant d’atteindre 100 km / h en seulement… 3,9s.

Dans cet esprit, lequel sera le plus rapide des deux? David peut-il battre Goliath? Pour que vous le découvriez, nous vous laissons ici le « cop-out »: