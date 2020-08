Alfa Romeo Giulia Gta 1300 Junior Par Alfaholics. Œuvre D'art?

L’Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior, apparue en 1968, quelques années après la Giulia GTA de 1600 cm d’origine3, peut avoir été l’étape d’accès à la Giulia GTA, mais ce n’était pas moins passionné et souhaitable pour cela.

Il a extrait 97 ch de son quatre cylindres en ligne de 1,3 litre, ce qui, combiné à sa masse modeste – 920 kg – permettait déjà le respect à l’époque. Peut-être pas assez «respectable», comme le montre cet exemple joué par les Alfaholics britanniques.

Chez Alfaholics, nous parlons, respirons, vivons tout ce qui est Alfa Romeo. Il était connu pour le GTA-R, une machine diabolique construite presque à partir de zéro, mais ses services sont beaucoup plus larges.

Alfaholics fait tout, des restaurations «pures et dures» à l’Alfa Romeo d’antan, ainsi que des mises à jour et / ou des améliorations qui correspondent à la définition de ce que nous appelons aujourd’hui restomod (un mélange de restauration et de modification).

C’est un restomod, quelque chose de substantiel, est ce qui est arrivé à cette Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior.

Le modèle en question a été retrouvé par Alfaholics lui-même, qui l’a démonté jusqu’à ce qu’il ne reste plus que «le corps», sans qu’aucun travail de restauration n’y ait été effectué. Lors du remontage de GTA Junior, Alfaholics lui a fourni les mêmes spécifications mécaniques que son GTA-R, ainsi qu’un nouvel intérieur, également avec des spécifications GTA-R.

De quelles spécifications s’agit-il?

Le moteur d’origine de 1,3 l a cédé la place à 2,1 l d’Alfaholics – une évolution du 2.0 Twin Spark de la marque Arese -, avec des papillons d’accélérateur indépendants et une unité de commande Motec. Résultat: la puissance passe du «joli» 97 ch à 233 ch bien plus sérieux!

Pour faire face à ce bond considérable de puissance, tout le reste – transmission, châssis – a dû être élevé au même niveau que le moteur. Ainsi, à l’instar du moteur, Alfaholics a recherché le GTA-R le plus radical pour la plupart du matériel pour le châssis et la transmission.

Nous avons désormais une boîte de vitesses à rapports courts, un différentiel autobloquant, le système de refroidissement (GTA-R 290), ainsi que le même système de direction, de suspension et de freinage, sans oublier les roues d’égale dimension (7 ″ x15 ″).

Les performances supplémentaires ajoutent également plus de confort et de commodité pour la vie quotidienne. Cette Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior a été isolée avec Dynamat et dispose de la climatisation (de Alfaholics). Le tableau de bord est le même que celui de la 1750 GT Veloce, bien que fini selon les mêmes spécifications que le GTA-R d’Alfaholics, ce qui implique l’utilisation de peau et d’Alcantara. Les sièges proviennent également du GTA-R et même les phares sont désormais à LED.

Les détails ne manquent pas dans cette Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior qui en font une machine encore plus spéciale – ce ne sont pas seulement les 911 classiques qui peuvent être réinventées. D’Alfaholics lui-même:

(…) C’est un merveilleux mélange d’allures classiques subtiles et de qualité de conduite ultra-raffinée, avec des performances et un comportement capables de battre une 911 (Porsche) moderne. Un vrai loup déguisé en mouton (…)

