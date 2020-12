Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tribute. Les adieux de 4C aux USA

Déjà indisponible en Europe, il est maintenant temps pour l’Alfa Romeo 4C Spider de dire au revoir au marché nord-américain avec le lancement d’une édition spéciale et limitée, la 4C Spider 33 Stradale Tribute.

Le nom ne pourrait être plus évocateur, étant un… hommage à l’une des Alfa Romeo les plus fantastiques et les plus belles jamais vues, la 33 Stradale de 1967, la version route de la Type 33 de compétition.

La 33 Stradale était exotique et rare – il semblerait que seules 18 unités aient été produites – et sous ses courbes sensuelles se cachait un V8 atmosphérique d’une capacité de seulement 2,0 l, capable de délivrer 230 ch (dépend de l’unité, comme il y en avait d’autres atteignant 245 ch) à 8800 tr / min. La puissance modeste, même pour la hauteur, a été compensée par le maigre 700 kg (sec) – un macchina il faut en savoir plus en détail:

Pour en revenir à son hommage contemporain, l’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tribute sera produite en seulement – vous l’avez deviné – 33 unités. Ils seront les derniers à arriver aux USA et marqueront la fin de la commercialisation de ce modèle très spécial là-bas.

Elle se démarque du reste de la 4C Spider avec sa peinture tri-couche exclusive Rosso Villa d’Este et ses jantes gris doré – évoquant la 33 Stradale – de 18 « de diamètre à l’avant et de 19 » à l’arrière. Même la fibre de carbone monocoque n’a pas échappé à un traitement spécifique, avec une teinte rouge transparente.

À l’intérieur, les sièges sont partiellement recouverts de daim (daim synthétique) et de cuir couleur tabac. Il est également impossible de ne pas remarquer les différentes plaques numérotées qui identifient chacune des 33 unités. Le caractère particulier de cette édition se retrouve également dans l’offre d’un livre – numéroté en correspondance avec la voiture – conçu par la marque italienne Stile Center, qui fait référence à tout sur la 4C, de sa conception à sa production, et ajoute également l’histoire sur le 33 Stradale.

Dans cette série spéciale, de nombreux équipements optionnels du 4C Spider deviennent de série. De l’échappement central d’Akrapovic, aux phares bi-xénon, à l’aileron arrière en fibre de carbone, en passant par l’offre d’une housse pour le roadster.

Ce qui n’a pas changé dans cette Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, c’est sa mécanique. C’est le turbo de 1,75 l de 240 ch et 350 Nm, couplé à un double embrayage à six rapports, qui envoie toute la puissance des quatre cylindres aux deux roues motrices arrière.

Étant une édition spéciale et limitée et, de plus, étant également les dernières unités de cette voiture de sport italienne, il n’est pas étonnant que le prix demandé de 79 995 € (environ 66 mille euros), soit 12 mille € de plus qu’une 4C Spider «ordinaire».