Alfa Romeo 4C dit au revoir au Nouveau Monde avec une édition commémorative et limitée

Déjà disparue sur le Vieux Continent, l’Alfa Romeo 4C Spider fait désormais ses adieux au Nouveau Monde, et plus précisément au marché nord-américain, avec une édition très spéciale, baptisée 33 Stradale Tribute. Version hommage et exclusive … à prix équivalent!

Créée dans le but de rendre hommage à ce que beaucoup considèrent comme l’une des plus belles voitures de tous les temps, l’Alfa Romeo Tipo 33 Stradale de 1967, la plus actuelle Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo se présente donc non seulement comme la version d’adieu plus que probable avec peu roadster, mais aussi en tant que proposition pour quelques-uns – il n’y a, après tout, que 33 unités, chacune avec un prix d’entrée de 79 995 €, un peu plus de 66 000 euros.

Marquant la différence, le choix d’Alfa Romeo, pour cette 4C Spider, d’une exclusivité Rosso Villa d’Este Tri-Coat comme couleur extérieure, à laquelle s’ajoutent plusieurs applications en fibre de carbone, en plus des caractéristiques des roues de conception circulaire et étriers de frein rouges avec inscription «Alfa Romeo».

En passant à l’intérieur de la cabine, des sièges avec une zone centrale en cuir synthétique en Dynamic Black, combinés avec du cuir Tobbaco Brown. Les logos «33 Stradale Tributo» sur le tableau de bord, la console centrale et les seuils de porte font également une différence.

Faisant également partie de l’équipement standard, il existe des éléments généralement proposés uniquement dans la liste des options, tels que les échappements double mode Akrapovic, chargeur de batterie et même housse pour la voiture.

Quant au moteur, le quatre cylindres turbo de 1,75 litre demeure, délivrant 240 ch de puissance et 350 Nm de couple, couplé à un double embrayage et une boîte de vitesses à six rapports. Des arguments qui permettent à ce roadster d’accélérer de 0 à 96 km / h en 4,1 secondes, ainsi que d’atteindre la vitesse maximale annoncée de 258 km / h.

«Le 4C Spider 33 Stradale Tributo est ce que nous pouvons appeler un classique instantané d’Alfa Romeo, conçu pour transmettre le témoignage de la prochaine génération de véhicules emblématiques Alfa Romeo, y compris le crossover Tonale PHEV tant attendu, qui entrera en production l’année prochaine », Commente Tim Kuniskis, directeur mondial d’Alfa Romeo, dans un communiqué.

