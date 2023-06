ALF et le co-créateur se réunissent pour fournir de nouveaux commentaires sur les épisodes classiques

Crier! La télévision a annoncé ALF sur ALFun événement spécial servant de réunion pour ALF (Paul Fusco) et le co-créateur de la série Tom Patchett. La réunion mettra en vedette les deux fournissant de nouveaux commentaires en coulisses sur quatre épisodes classiques de ALFet oui, Fusco sera dans le personnage de l’extraterrestre poilu. ALF sur ALF sera diffusé sur Shout ! TV les 24 juin et 2 juillet à 20 h HE, et pour promouvoir les festivités, un teaser de l’événement a également été diffusé. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous.





En plus des commentaires d’ALF et de Patchett, les épisodes comporteront des pop-up ALF faits tout au long. Il y aura quatre épisodes diffusés avec de tout nouveaux commentaires, et ces épisodes sont :

ALF (Pilote)

La Cucaracha (S1E25)

Je reviens vers toi (S2E1)

Une soirée enchantée (S2E6)

ALF est créé par Fusco, le marionnettiste et voix d’ALF, et Patchett (Le spectacle de Carol Burnett). La sitcom a maintenu un culte depuis sa diffusion dans les années 1980. Il suit les aventures de Gordon Shumway, un « extraterrestre sage de la planète Melmac qui s’écrase dans le garage de la famille Tanner. Les Tanner lui offrent une maison et lui donnent le surnom d’ALF, abréviation de » Alien Life Form « . selon la description officielle de l’émission.La série mettait également en vedette Max Wright, décédé en 2019, aux côtés d’Anne Schedeen, Andrea Elson et Benji Gregory.

La série télévisée devait à l’origine durer quatre saisons entre 1986 et 1990. Elle était populaire pendant sa diffusion, remportant à un moment donné un prix du public pour la nouvelle comédie télévisée préférée. L’émission remporterait également l’émission préférée aux Kids ‘Choice Awards tandis que le personnage d’ALF lui-même remporterait un prix pour l’acteur de télévision préféré. Un téléfilm, Projet ALFsuivrait en 1996, et ALF reviendrait pour un talk-show de courte durée en 2004. Parce que le ALF La marque a continué à maintenir un culte, il y a eu des rapports en 2018 selon lesquels la série allait être redémarrée par Warner Bros., mais pour le meilleur ou pour le pire, ce redémarrage s’est finalement replié avant le début de la production.





ALF sur ALF ramène ALF pour parler d’ALF

Heureusement pour les fans, classique ALF est toujours là et ne s’en va pas. Mieux encore, ALF lui-même est toujours là pour livrer du nouveau contenu d’une certaine manière avec ces nouveaux commentaires. Le ALF sur ALF les épisodes seront diffusés sur Shout! TV le 24 juin à 20 h HNE ou 17 h HNP. Une présentation encour suivra le 2 juillet à 20 h HNE et 17 h HNP. Le flux peut être visionné sur Shout! TV, ainsi que sur le Shout! Application TV sur Roku, Amazon Fire, Apple TV et Android, ainsi que sur les plateformes de streaming numérique Amazon Freevee, Amazon Prime Channels, Local Now, Plex, Pluto TV, Redbox, The Roku Channel, Roku Premium Subscriptions, Samsung TV Plus, Sling TV, STIRR, Streamium, TCL, Tubi, Twitch et XUMO.

Pour plus ALF, vous pouvez également trouver la série complète en streaming sur Shout! Télé et Cri ! Télévision 24h/24 et 7j/7 ALF Canal RAPIDE.