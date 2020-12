Alexis Skyy interpellé par Masika Kalysha pour avoir menti sur la paternité de Fetty Wap

Les mères des enfants de Fetty, Masika et Lezhae Zeona, ont fustigé Alexis après qu’un homme ait commenté « La fille de papa » sur un message de sa fille.

L’animosité entre Alexis Skyy et Masika Kalysha remonte à des années. Le monde a vu les deux dames en désaccord sur Amour et Hip Hop Hollywood comme ils se disputaient au sujet de Fetty Wap et s’il trichait avec l’un pendant avec l’autre. Fetty a une fille, Khari Barbie, avec Masika, et des années plus tard, Alexis a donné naissance à sa fille, Alaiya Grace. Alexis a insisté sur le fait que Fetty Wap était le père de la petite Alaiya, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles ce n’était peut-être pas le cas. Au fil des ans, Alexis a continué à insinuer que Fetty était le père, l’appelant même lorsque des vidéos ont fait surface de lui passant du temps avec la fille de Masika. Cependant, plus tôt cette semaine, un commentaire sur les réseaux sociaux a attiré l’attention après avoir semblé confirmer que le père d’Alaiya est un homme du nom de Brandon Medford. Alexis a partagé une photo d’elle-même avec sa fille sur Instagram et Medford a laissé un commentaire disant «La fille de papa» avec un emoji au cœur rouge. Bientôt, Masika et la mère de l’autre enfant de Fetty, Lezhae Zeona, ont critiqué le modèle pour avoir prétendument menti délibérément sur la paternité. « Retrouvez mon commentaire d’il y a 2 ans sur la salle d’ombrage et ne me remettez plus jamais en question. Foh », a tweeté Masika vendredi 11 décembre. Le commentaire auquel Masika faisait référence s’est produit il y a des années quand elle et Alexis étaient engagées dans une dispute en ligne. Masika a écrit: « NE PARLEZ PAS SUR MON ENFANT QUAND VOUS DEVEZ UTILISER FACETIME POUR PARLER À VOTRE ENFANT! U gettin que # 60 est confus avec 60 n * ggas vous devez frotter pour trouver le papa. revendeur et pape le n * gga marié. N’agissez pas de mauvais doigts sur Twitter lorsque vous courez dans la vraie vie depuis 4 ans. « Lezhae a également écrit une longue diatribe. « Mais parlons de la façon dont Alexis savait que le père de mes enfants n’était pas le père de son bébé, mais a volontairement suivi cette histoire de BS juste pour rendre ma grossesse émotionnellement plus éprouvante (attention, nous étions enceintes en même temps) », dit-elle. «Pendant que je portais le vrai enfant de cet homme, vous avez traumatisé toute mon expérience de grossesse et Wap l’a accompagnée sans même se soucier de ce que cela me ferait (et finalement notre enfant, Zy grandissant à l’intérieur de moi) me sentir. « Des gens méchants, je vous le dis, » continua Lezhae. « Mais pendant que le diable travaille, le Seigneur travaille plus dur et je suis béni et hautement favorisé. » Alexis n’a pas répondu à leurs accusations. Faites glisser votre doigt ci-dessous pour consulter les messages ci-dessous.