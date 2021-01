Alexi Laiho, chanteur et fondateur de Children Of Bodom, décède | 45S

Le fondateur, chanteur et guitariste du groupe finlandais Children of Bodom, Alexi Laiho, est décédé à 41 ans, selon Napalm Records dans un post sur les réseaux sociaux.

«C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe », peut-on lire dans le communiqué signé par ses camarades de groupe: Daniel Freyberg, Mitja Toivonen et Waltteri Väyrynen.

Déclaration de Bodom après minuit: C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe. Daniel, Mitja et Waltteri pic.twitter.com/AohWJpfnFg – Napalm Records (@NapalmRecords) 4 janvier 2021

Aucun détail n’a été donné sur sa mort, mais ce que l’on sait, c’est qu’Alexi a apparemment quitté ce monde la semaine dernière après une déclaration publiée par le manager Jouni Markkanen.

«L’un des guitaristes les plus renommés au monde, Alexi Laiho, est décédé. Le musicien, mieux connu sous le nom de chanteur de Children of Bodom, est décédé chez lui à Helsinki, en Finlande, la semaine dernière. Laiho avait souffert de problèmes de santé à long terme au cours de ses dernières années », peut-on lire dans l’article.

Children of Bodom a été fondé en 1993, considéré comme l’un des groupes de heavy metal les plus importants de Finlande. En 2019, ils ont donné leur dernier concert d’adieu avant de former Bodom After Midnight, un super groupe qui a dû être créé après avoir perdu le droit d’auteur du nom initial du groupe.

De plus, Laiho était une éminence du rock dans son pays. Il était connu dans des groupes comme Warmen, Sinergy, Kylähullut et The Local Band. De plus, il a remporté le prix Metal Hammer Golden Gods et plusieurs autres prix internationaux; en plus d’être la principale star, il a dirigé un groupe d’une centaine de guitaristes au Festival d’Helsinki en 2015 dans «100 Guitars From Hell», un énorme morceau de musique qu’il a composé.

Repose en paix, Alexi. Votre héritage restera avec nous et avec nous tous qui adorons votre musique.