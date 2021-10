Alexei Leonov, premier humain à marcher dans l’espace, est décédé à l’âge de 85 ans

in

Le premier homme à se rendre dans l’espace sans rendez-vous, Alexei Leonov est une légende du cosmonaute soviétique qui l’a fait en 1965. Il est décédé à l’âge de 85 ans à Moscou des suites d’une longue maladie. Roscosmos, l’agence spatiale russe, a déclaré qu’elle était triste d’annoncer que le cosmonaute n ° 11, connu comme le héros de l’Union soviétique et décoré à deux reprises avec le plus grand honneur du pays.

Après la révélation de cette nouvelle, des hommages à l’astronaute commencent à venir du monde entier des agences spatiales occidentales où elles lui font leurs adieux en louant sa contribution au monde.

Oleg Kononenko, cosmonaute russe a déclaré que sa mort est une perte pour la planète.

Natalia Filimonova, son assistante, a déclaré qu’il était décédé des suites d’une maladie de longue durée à l’hôpital Burdenko de Moscou.

Vladimir Poutine, le président russe présente également ses condoléances à la fille de Leonov et à la veuve et a déclaré qu’il était une personne héroïque et un véritable pionnier.

Dmitry Peskov a déclaré que Poutine et Leonov se connaissaient très bien. Poutine a toujours admiré son courage.

Chris Hadfield, un astronaute du Canada, partage sur Twitter, L’une des personnes incroyables qu’il ait jamais connues, Leonov, un astronaute, artiste et leader, je le salue.

L’Agence spatiale européenne et la NASA ont également félicité le cosmonaute pour sa contribution.

Leonov après sa sortie dans l’espace est devenu une légende dans son pays natal où des films et de la littérature ont été présentés sur lui.

En 1968, un film intitulé « 2001: A Space Odyssey » où les enregistrements originaux du souffle de Leonov ont été présentés.

Il a également été célébré dans un film russe de 2017, « The Spacewalker » où il a agi en tant que consultant.

En 1970, un cratère sur la face la plus éloignée de la Lune porte également son nom.

