Alexandria Ocasio-Cortez vend la chemise «  Tax the Rich  », l’indignation suit

Alexandria Ocasio-Cortez a laissé tomber un sweat-shirt «Tax The Rich». (Getty / Twitter)

Alexandria Ocasio-Cortez a dévoilé une nouvelle marchandise non sexiste fabriquée aux États-Unis, imprimée par l’Union et, oui, cela a profondément agacé les conservateurs qui ont une fois de plus manqué l’évidence.

Le membre du Congrès progressiste de New York, 31 ans, a dévoilé mardi 2 décembre la nouvelle gamme de pulls molletonnés et t-shirts qui comprend un t-shirt «Buvez de l’eau et ne soyez pas raciste» et un «chapeau de papa Green New Deal».

Mais c’est un sweat-shirt à col rond avec la mention «Tax The Rich» qui a attiré la fureur caillée des conservateurs.

Plusieurs experts, dont Fox News Les contributeurs Sara Carter et Lisa Boothe, entre autres, ont harcelé Ocasio-Cortez pour avoir vendu les vêtements pour 65 €, qui a depuis été réduit à 58 €.

Comme toujours, fabriqué aux États-Unis avec des emplois dignes et syndiqués payant un salaire décent ✨ – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 décembre 2020

«Toujours en train de rire à propos de la vente de butins ridiculement chers par AOC qui dit« Taxer les riches »», a déclaré Boothe.

«AOC vendant un sweat-shirt« Tax The Rich »à 65 €. Non, ce n’est pas L’abeille de Babylone», A tweeté Carter, faisant référence au site Internet de la satire chrétienne.

Les tweets sont venus malgré Fox News vendre un «fier chapeau américain» à 23,20 € portant le drapeau américain. Bien qu’il ait cinq rangées de cinq étoiles et quatre rangées de quatre étoiles – totalisant 41 étoiles.

De plus, ni Carter ni Boothe, tous deux journalistes, n’ont en fait expliqué pourquoi les vêtements avaient été vendus à un tel prix, les exploitant plutôt pour une prise de pouvoir sur le terrain de jeu.

Alexandria Ocasio-Cortez frappe contre Fox News les experts qui ont raté l’évidence.

Comme un ancien créateur de vêtements a cherché à le souligner, il y a une raison au prix de la tenue.

Notant son expérience dans la conception de vêtements pour le marché de masse, Stephen Punwasi a déclaré: «Fabriqué en Amérique. Union imprimée. Parait à peu près juste.

«C’est ce qu’il en coûte pour payer à chacun un salaire décent en cours de route.»

Toutes les personnes: @AOC vend un sweat-shirt «Tax the rich» pour 58 €! C’est bien trop cher. Moi, une ancienne créatrice de vêtements grand public: Made in America. Union imprimée. Parait à peu près juste. C’est ce qu’il en coûte pour payer à chacun un salaire décent en cours de route. #TaxTheRich pic.twitter.com/afPZ6quQmZ – Stephen Punwasi (@StephenPunwasi) 3 décembre 2020

Plus tard dans le fil, il a noté qu’Ocasio-Cortez avait fabriqué le sweat-shirt dans une usine au Vietnam «qui verse aux travailleurs un salaire équitable, après l’importation et les droits», le prix de détail aurait été réduit à 35 dollars.

De plus, si elle le faisait fabriquer dans un «atelier de misère étranger» avec des conditions de travail dangereuses, le sweat-shirt pourrait être fouetté pour seulement 12 €.

«Les dépenses d’une personne sont le revenu de quelqu’un», a-t-il conclu.

Ocasio-Cortez elle-même a pataugé dans le débat, paraissant déconcertée par les critiques.

Elle a retweeté le fil de Punwasi et ajoutée: « Les républicains paniquent parce que nous n’utilisons pas de travail salarié pour la marchandise qui finance l’organisation de la base.

«Mais quelle est la différence entre les produits dérivés de Trump et les nôtres? Le nôtre est fabriqué aux États-Unis. »

«Oh, et au fait, dit-elle, taxer les riches.

Oh, et au fait: Taxez les riches. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 3 décembre 2020

« Attendez qu’ils zooment et voient ‘gender neutre fit ‘, »a tweeté Chasten Buttigieg. « Phew! RIP vos mentions. «

La page produit du sweat-shirt a depuis été mise à jour pour ajouter: « Comme réclamé sur Fox News.«