Alexandria Ocasio-Cortez soutient Alex Morse, espoir du Congrès gay

Alexandra Ocasio-Cortez soutient Alex Morse malgré une prétendue “ campagne de diffamation ” (Getty Images)

La marque de feu démocrate de gauche Alexandria Ocasio-Cortez a donné son soutien à l’espoir du Congrès Alex Morse, qui a fait face à une prétendue campagne de dénigrement homophobe à cause de ses relations avec Grindr.

Morse, un challenger progressiste espérant renverser le membre du Congrès démocrate de centre-gauche Richard Neal, a été confronté à un scandale plus tôt ce mois-ci (7 août) lorsqu’un groupe de démocrates du Collège l’a accusé d’avoir indûment entretenu des relations sexuelles via Grindr et Tinder avec des étudiants “qui étaient aussi jeunes. à 18 ans ».

L’homme de 31 ans – qui était auparavant conférencier invité à l’Université du Massachusetts à Amherst – affirme qu’il n’a eu que des relations sexuelles consensuelles et qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec aucun étudiant auquel il enseigne. Aucun accusateur ne s’est manifesté pour prétendre le contraire.

Les revendications contre Morse se sont rapidement révélées lorsque la sortie de gauche L’interception publié des journaux de discussion divulgués qui semblent montrer que les dirigeants démocrates du Collège et «Neal stans» autoproclamés passent des mois à discuter des plans de diffamation de Morse afin de gagner la faveur de Neal – avec qui ils espéraient obtenir des stages.

Des révélations ultérieures ont également impliqué des personnalités démocrates du Massachusetts, accusées d’avoir aidé les étudiants à produire une lettre détaillant les allégations.

Alexandria Ocasio-Cortez soutient Alex Morse malgré une prétendue “ campagne de diffamation ”.

Morse a déclaré qu’il avait été justifié par les fuites, disant NBC: «Un certain nombre de personnes le voient pour ce qu’il est, en termes de langage et de réponse aux accusations enracinées dans des tropes homophobes séculaires et le contrôle excessif constant de la vie personnelle, de la vie sexuelle, des homosexuels hommes et membres de la communauté queer.

Il a souligné: «Je n’ai jamais, de toute ma vie, eu une relation sexuelle non consensuelle avec qui que ce soit. Je n’ai jamais utilisé ma position de pouvoir en tant que maire [of Holyoke] ou conférencier UMass pour un gain romantique ou sexuel, ou pour profiter des étudiants. Je n’ai jamais enfreint la politique UMass. »

Les révélations sur le prétendu complot de diffamation, dont Neal s’est efforcé de se distancier, semblent n’avoir fait que renforcer le soutien et la collecte de fonds pour Morse avant la primaire du 1er septembre.

À moins d’une semaine avant le vote, Alexandria Ocasio-Cortez a apporté son soutien au challenger progressiste via son Courage to Change PAC.

Dans une déclaration à Le New York Times, Morse a déclaré: «Lorsqu’Alexandria Ocasio-Cortez a pris la relève en 2018, elle a changé la fonction publique pour le mieux, ce qui m’a incité davantage, moi et tant d’autres, à lutter pour nos districts et à autonomiser ceux qui ont longtemps été oubliés.

«Je suis honoré d’avoir le courage de changer de la députée dans notre coin, et ce sera l’honneur de ma vie d’amener les gens à mes côtés à Washington.»

Morse a également été défendu par le LGBT + Victory Fund, qui a déclaré que les attaques contre le candidat déployaient des tropes anti-gay – comme l’utilisation répétée du mot «adolescents», occultant le fait que toutes les personnes impliquées ont dépassé l’âge du consentement et «évoquant stéréotypes homophobes des hommes gais en tant que pédophiles ».

Les attaques contre le challenger démocrate se poursuivent.

Malgré le démantèlement des allégations contre Morse, le Victory Fund rapporte que certains agents politiques ont continué à capitaliser sur la question pour attaquer le candidat.

Selon le groupe, «plusieurs sources [have] ont rapporté avoir reçu des appels téléphoniques d’enquêteurs menant un sondage push, où les destinataires ont été invités à savoir s’ils soutiendraient toujours Morse s’il avait envoyé des courriels sexuellement explicites à des étudiants d’âge universitaire.

Pendant ce temps, l’énigmatique groupe texan A Case for Women a «lancé une campagne Facebook payante accusant Morse d’être« prédateur »et a exhorté les gens à les contacter avec des accusations contre Morse».

Sean Meloy du Victory Fund a déclaré: «Ce sondage et ces publicités numériques sont les derniers d’une série d’attaques politiques orchestrées destinées à militariser la sexualité d’Alex et à faire appel à un récit homophobe autour de la vie sexuelle des personnes LGBT +.

«Il est évident que les personnes impliquées dans ce complot avaient l’intention de libérer ces forces homophobes et d’organiser une campagne de calomnie alors que les bulletins de vote frappaient les boîtes aux lettres. Alors que les mensonges et les dissimulations sont exposés, le premier jour est juste [days] loin et les attaques se poursuivent, comme l’entendaient les auteurs.

«Il est essentiel que les électeurs du 1er district du Congrès apprennent la ou les sources de ces attaques afin de pouvoir prendre une décision éclairée sur qui ils veulent en tant que prochain membre du Congrès.»