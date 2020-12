Alexandra Burke et Beyoncé ont «  blagué  » le duo X Factor

La performance emblématique de Beyoncé et Alexandra Burke sur le X Factor (YouTube / Dingledoodie)

Alexandra Burke et Beyoncé ont «blagué» leur duo emblématique «Listen», le Facteur X gagnant a révélé dans une nouvelle interview.

Apparaissant dans la série BBC d’Angela Scanlon, Les Noughties, Burke a rappelé comment le duo bouleversant est né, révélant que Simon Cowell l’avait appelée la veille de la finale pour lui dire: «Préparez-vous mais nous avons quelqu’un pour vous demain… C’est Beyoncé.

«J’espère que vous pourrez dormir ce soir», se souvient Burke qui a signé la signature de Cowell, ajoutant: «Je ne sais même pas comment j’ai eu une voix le lendemain.

Le jour de la finale, Burke a dit qu’on leur avait donné une heure pour choisir une chanson et la répéter.

«Nous n’avions pas encore choisi la chanson», a-t-elle poursuivi. «Elle entre et elle se fait un plaisir de vous rencontrer… je suis en larmes, je pleure tout le temps, puis elle se met à pleurer… elle est comme, ‘mais nous avons vraiment besoin de pratiquer la chanson’, et elle dit, « Je veux que vous chantiez mon nouveau single » If I Were a Boy « . »

Burke a sorti une semi-Mariah, disant à sa «héros» Beyoncé que malgré la sortie de la chanson deux mois auparavant, elle ne le savait pas.

«Je ne connais pas cette chanson, je suis vraiment désolée», se souvient-elle. «Je suis fan, mais je ne connais pas cette chanson.»

Burke a suggéré de chanter « Listen » à la place, comme elle l’avait chanté dans l’émission deux semaines plus tôt.

En raison du manque de temps de répétition, Burke a dit, «nous l’avons littéralement blagué».

En regardant la vidéo de son duo avec Beyoncé de retour, elle a dit que vous pouvez les voir se tenir la main et faire « à votre tour, OK à mon tour, OK à votre tour ».

Mais cela a fonctionné pour le mieux, car les fans appellent maintenant la performance le «meilleur duo de célébrités de tous les temps».

Parlez cependant d’une réinitialisation culturelle pic.twitter.com/ZRqruOQCM3 – Wayne David (@ WayneDavid81) 22 décembre 2020

«Listen» a été chanté par Beyoncé dans le film de 2006 Filles de rêve, qui était basé sur la comédie musicale de Broadway du même nom et est vaguement basé sur le début de la carrière de The Supremes.

Alexandra Burke a remporté la cinquième saison de le Facteur X. Depuis ce moment décisif pour sa carrière, elle a été nominée pour trois BRIT Award, a apporté l’expression «éléphant dans la salle» des États-Unis au Royaume-Uni et a connu une carrière réussie dans le théâtre.

En 2017, elle est revenue au concours de télé-réalité en tant que candidate sur Viens strictement danser. Elle a atteint la finale de la série, mais a été battue par l’acteur écossais Joe McFadden.