Alexander Wang dit que les allégations d’agression sexuelle sont «  grotesquement fausses  »

Alexander Wang assiste à l’événement de la collection Bvlgari B.zero1 Rock à Duggal Greenhouse le 6 février 2020 à Brooklyn, New York. (Getty / Steven Ferdman)

Alexander Wang a répondu aux accusations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement des modèles trans et masculins, qualifiant ces affirmations de «grotesquement fausses».

Au cours des derniers jours, le compte Instagram S ** t Model Management, qui dit qu’il expose la «vérité» sur l’industrie du mannequinat, et le chien de garde de la mode Diet Prada ont partagé des comptes anonymes accusant Wang d’agression sexuelle et de drogue avec des modèles avec de la MDMA.

Le mannequin britannique Owen Mooney s’est également manifesté sur TikTok, accusant Wang de tâtons.

Selon Page six, il a déclaré dans la vidéo: «J’étais seul à un moment donné et ce gars à côté de moi a évidemment profité du fait que personne ne pouvait bouger et il a juste commencé, comme, à me retoucher.

«Et complètement comme, dans ma jambe, dans mon entrejambe, comme si cela me faisait complètement geler parce que j’étais dans un tel choc.

«J’ai regardé à ma gauche pour voir de qui il s’agissait et c’était ce créateur de mode vraiment célèbre. Genre, je ne pouvais pas croire qu’il me faisait ça. Cela m’a rendu encore plus choqué. C’était vraiment f ** ked up. «

S ** t Model Management a écrit sur Instagram: «Alexander Wang est accusé d’agression sexuelle depuis quelques années maintenant… Il est temps de demander des comptes aux agresseurs de l’industrie de la mode.

«Les modèles masculins et trans sont souvent négligés dans les conversations sur les agressions sexuelles dans l’industrie du mannequinat, mais pas aujourd’hui.

«Nous ne pouvons pas laisser des personnes célèbres s’en tirer avec une agression sexuelle simplement parce qu’elles sont sur un piédestal. Ils doivent être tenus responsables comme tout autre agresseur.

Alexander Wang dit qu’il «tiendra responsable quiconque est responsable» des allégations d’agression sexuelle.

Après des jours de silence, Alexander Wang a finalement répondu aux allégations dans un communiqué.

Selon WWD, a-t-il déclaré: «Ces derniers jours, j’ai été la cible d’accusations sans fondement et grotesquement fausses.

«Ces allégations ont été amplifiées à tort par des comptes de réseaux sociaux tristement célèbres pour avoir publié du matériel diffamatoire provenant de sources non divulguées et / ou anonymes sans aucune preuve ni aucune vérification des faits.

«Voir ces mensonges sur moi perpétués comme des vérités a été exaspérant.

«Je ne me suis jamais livré au comportement atroce décrit et je ne me conduirais jamais de la manière qui a été alléguée.

«J’ai l’intention d’aller au fond des choses et de responsabiliser quiconque est responsable de l’origine de ces allégations et de leur diffusion vicieuse en ligne.»

Wang n’a pas révélé s’il avait intenté ou prévoyait d’intenter une action en justice.