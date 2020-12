Alexander Wang accusé d’agression sexuelle par plusieurs modèles

Plusieurs modèles se présentent avec des allégations d’abus sexuels de la part du créateur.

Alexander Wang est facilement l’un des visages les plus reconnaissables du monde de la mode. Compte tenu de sa position influente dans l’industrie, il est un peu surprenant que des allégations d’abus contre le créateur de la ville de New York soient récemment révélées. Plusieurs accusateurs se sont manifestés sur les réseaux sociaux pour accuser le créateur de mode de les avoir drogués et de les avoir agressés. L’homme de 37 ans a été accusé d’être un « prédateur sexuel » par de nombreux accusateurs anonymes en ligne. Plusieurs accusateurs ont spécifiquement affirmé que Wang avait drogué leurs boissons avec de la MDMA et les avait agressées sexuellement lors d’événements récents. Wang a lancé sa marque de mode en 2005 et a connu un énorme succès, devenant connu pour avoir accueilli des stars pour célébrer la marque. Les allégations sont devenues virales lundi après qu’un compte basé sur l’industrie « Sh * t Model Management » a exposé le créateur, exhortant le public à boycotter son label. « J’étais seul à un moment donné et ce gars à côté de moi a évidemment profité du fait que personne ne pouvait bouger », a déclaré un accusateur, le mannequin Owen Mooney, dans une vidéo publiée sur TikTok. Il a continué, « Et il a juste commencé à me toucher. Comme, complètement sur ma jambe, dans mon entrejambe. Cela m’a fait me geler complètement parce que j’étais tellement sous le choc. » Voici d’autres personnes avec des accusations similaires contre le concepteur. Wang a refusé toutes les demandes de commentaires et a déjà été inscrit sur la liste noire de certains espaces industriels. Nous vous tiendrons au courant des développements ultérieurs. [via]