Alexander Ludwig: 10 choses à savoir sur l’acteur « Vikings »

Alexander Ludwig a absolument écrasé le jeu avec son dernier rôle dans la série télévisée à succès « Vikings». L’acteur a joué le rôle de Bjorn Lothbrok, qui est un chef viking nordique et un roi scandinave, fils de Ragnar Lothbrok.

Avant de décrocher son rôle principal, l’acteur a également été impliqué dans un certain nombre de projets majeurs, y compris son passage à « Les jeux de la faim », « Moteur de recherche » Oui « Course à la montagne des sorcières », où il a joué aux côtés de la méga star de cinéma, Dwayne Johnson.

De toute évidence, il a tout un CV, mais il pourrait être surprenant que ses célèbres parents aient les bonnes ressources pour l’amener là où il est. Malgré quelques coups de coude des parents, Alex Il continue de travailler extrêmement dur sur les projets dans lesquels il s’immerge.

En plus de sa carrière d’acteur, Ludwig Il aime aussi chanter et modeler, ce qui fait de lui un artiste complet. Cela dit, voici 10 faits surprenants sur la star du « Vikings», Alexander Ludwig.

10 CHOSES SUR ALEXANDER LUDWIG

10. Il attribue aux «Vikings» leur confiance.

Agir et être le centre d’attention n’est pas une tâche facile et cela peut vraiment affecter l’estime de soi et l’image de soi. Heureusement pour Alex, considère qu’une grande partie de sa confiance est due à son rôle dans « Vikings ». L’acteur affirme que la confiance qu’il doit véhiculer en jouant le rôle de Bjorn Cela l’a vraiment changé en tant que personne.

9. Vous prenez la forme physique très au sérieux

Rester en forme est essentiel lorsque vous travaillez Hollywood, et c’est quelque chose qui Alex Ludwig prend cela très au sérieux. Non seulement il publie une série de «pièges à soif» sur ses comptes de médias sociaux, il a également partagé certaines de ses routines de gym, y compris une foule d’exercices pour les abdominaux et les bras.

8. A été un modèle

Il semble que jouer et chanter n’était pas suffisant pour la star, alors devenir un artiste complet était vraiment son objectif à atteindre. L’acteur s’est inscrit auprès de diverses agences, jouant dans diverses campagnes et publicités qui mettent en valeur ses caractéristiques remarquables et difficiles.

7. Il a remporté plusieurs prix

Avec une carrière de plus d’une décennie, Alexandre Ludwig Il a réussi à jouer des rôles assez extraordinaires, dont beaucoup lui ont valu divers prix. L’acteur a remporté le prix Prix ​​du film MTV pour « Meilleur combat » près de Josh Hutcherson Oui Jennifer Lawrence. En outre, il a également été voté le « Meilleur méchant » pour son rôle dans « Les jeux de la faim ».

6. Votre nom a une origine significative

Oui ok Alexandre Ludwig a été dans des films assez hardcore, rien ne prend le gâteau comme son personnage le fait dans « Vikings ». Considérant qu’il joue un guerrier dans la série, il va de soi que son vrai nom est «Ludwig», qui signifie «guerrier célèbre» en allemand. Bien que nous soyons sûrs que ce n’est qu’une coïncidence, c’est plutôt bien.

5. Elle est chanteuse

En plus d’être un grand acteur, Alexandre Ludwig Il s’est également avéré s’aventurer dans d’autres domaines de l’industrie. L’acteur a pris sa carrière dans une direction différente lorsqu’il a décidé de se consacrer également au chant. Il a sorti sa première chanson « Liv It Up » au 2012 et depuis, il a continué à créer de la musique.

4. Il a reçu le meilleur cadeau le jour de son seizième anniversaire

L’un des rôles les plus importants de Alex Ludwig jouait Seth dans « Course à la montagne des sorcières » près de Dwayne Johnson. Pendant le tournage du film, Alex Il a eu seize ans, ce qui lui a valu une guitare de nul autre que sa co-star.

3. Son premier concert d’acteur était dans une publicité pour « Harry Potter »

Comme mentionné, Alex Ludwig Il savait qu’il voulait être le centre d’attention dès son plus jeune âge. L’acteur n’est apparu dans les grands films que jusque dans l’adolescence, cependant, son premier concert télévisé a joué dans une publicité jouet pour « Harry Potter » à l’âge de neuf ans.

2. Il a été rejeté de « The Hunger Games »

L’un des rôles les plus importants de l’acteur a été de jouer le rôle de Caton dans les « Jeux de la faim ». Il semble qu’il a été rejeté à l’origine, Ludwig avait auditionné pour jouer Peeta MellarkCependant, il a été rejeté puis poussé dans le rôle de Caton. Peeta a fini par aller à Josh Hutcherson, dont il est devenu très proche.

1. Il est canadien

S’il est parfois amusant de chercher d’où viennent les célébrités, on suppose la plupart du temps qu’elles sont américaines. Eh bien, dans le cas de Alexandre Ludwig, est canadienne. La star est née en Vancouver, Canada, où il a grandi jusqu’à ce qu’il déménage officiellement Les anges pour continuer sa carrière d’acteur.