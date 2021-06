Alexa Drop In : Voici comment vous pouvez activer et utiliser la fonctionnalité

Alexa Drop In transforme vos produits Amazon Echo en systèmes mains libres et prend ainsi en charge la communication à la maison. De nombreuses personnes vivent aujourd’hui avec la technologie d’IA Alexa. Toute personne disposant de plusieurs appareils et colocataires Amazon peut bénéficier du sous-locataire intelligent et du drop-in.

Drop In et Alexa rappellent instantanément aux utilisateurs Apple Intercom et Siri. Le principe est le même. Les appareils internes compatibles sont mis en réseau à l’aide d’une fonction spéciale. De cette façon, les personnes d’un même foyer peuvent se parler sans crier à travers l’appartement ou la maison – une solution intéressante pour les familles et les appartements partagés. Ainsi, vous pouvez « aller voir quelqu’un par voie numérique » si l’autre personne a donné l’autorisation appropriée.

Alexa Drop In : Activer dans l’application

Avant de pouvoir dire quelque chose comme « Alexa, passe chez maman », vous devez activer la fonctionnalité. Cela fonctionne directement dans l’application Alexa, que Drop In annonce actuellement automatiquement si, par exemple, vous appuyez sur la bulle de dialogue dans l’application sur un smartphone Android. Comment activer Drop In fonctionne :

Ouvrez l’application Amazon Alexa. Appuyez sur l’icône « bulle de dialogue ». En haut à droite, appuyez sur l’icône des contacts. Choisissez votre propre nom de compte. Pour « Autoriser Drop In », appuyez sur le curseur.

Si le contrôleur est réglé sur bleu, la fonction est active. Cependant, il peut être nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de « Alexa Calling and Messaging ». Si tel est le cas, l’application vous demandera de le faire après avoir appuyé sur la bulle de dialogue.

Vous pouvez également désactiver Alexa Drop In en suivant les instructions ci-dessus. De plus, des contacts peuvent être ajoutés si l’utilisation directe doit s’étendre au-delà de vos quatre murs et appareils. Pour ce faire, sélectionnez le nom souhaité dans l’aperçu des contacts – le symbole de la personne en haut à droite lorsque vous êtes dans la zone « Communication » (bulle de dialogue) – et faites glisser le curseur vers la droite. Pour entrer en contact avec l’une des commandes d’accueil Alexa, l’autre partie doit également donner son consentement dans l’application.

Alexa : utiliser des commandes d’insertion

La commande de base de la fonction drop-in est « Drop in at » et les options varient en fonction du nombre d’appareils compatibles. S’il n’y a qu’un seul produit Echo dans un foyer, il est possible, par exemple, de se connecter à un smartphone via l’application :

Ouvrez l’application Alexa. En bas, appuyez sur Communication. Sélectionnez « Drop In » ci-dessus. Appuyez sur l’appareil Echo en bas.

La fonctionnalité est encore plus utile dans les foyers avec plusieurs appareils Echo. Dans ce cas, de simples commandes drop-in telles que « Drop In at Home » suffisent pour contrôler les autres « échos ». Une connexion directe à un appareil spécifique est également possible si vous combinez la commande vocale « Alexa, passez à » avec le nom de l’appareil spécifique – la même chose fonctionne avec l’autorisation appropriée avec les noms de contact. Si vous n’êtes pas sûr des appareils qui peuvent être contrôlés, dites : « Rendez-vous à la maison ». Puis Alexa liste les différents « échos ».

Avez-vous assez parlé ? Puis dites « Alexa, raccroche ». Mais les utilisateurs peuvent également commencer une étape plus tôt et empêcher complètement le contact – cela est utile, par exemple, lorsque l’on est occupé par un travail important. Avec la commande « Alexa, veuillez ne pas déranger », les utilisateurs désactivent la fonction Alexa Drop In sans effectuer de réglages manuels dans l’application. Au sein d’un appartement familial ou partagé, le « temps de repos » fonctionne également avec la commande vocale holistique « Alexa, désactiver Drop In pour mon ménage ».

Déposez-vous avec la fonction vidéo





Drop In fonctionne encore mieux avec la fonction vidéo.

Entre-temps, la famille Amazon Echo s’est considérablement agrandie. Cela inclut également les appareils avec écrans – la soi-disant série Echo Show. Une connexion directe entre de tels produits permet non seulement une conférence audio mais également une vidéoconférence.

Les appareils activent automatiquement la caméra en cas de mise en réseau réussie. Selon la situation, cela peut causer des surprises. La courte commande vocale « Alexa, caméra éteinte » aide ici – puis la conversation passe à purement auditive.

Si des problèmes surviennent

Alexa Drop In ne fonctionne pas ? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais il existe généralement une solution simple. Il est souvent évident que la connexion est faible lorsque Drop In ne fonctionne pas correctement car Alex est connecté au réseau WLAN. Par conséquent, la première chose à faire est de vérifier la connexion Internet – en général et par rapport à l’appareil, car la connexion peut avoir été déconnectée.

Si Alexa n’atteint pas le contact souhaité ou l’appareil ciblé, le nom peut ne pas être correct. Avec le suffixe de commande « à la maison », Alexa vous indique tous les appareils Echo disponibles. Si vous souhaitez contacter une personne spécifique, vous pouvez rapidement ouvrir l’application et rechercher le nom correct dans la liste de contacts.

Souvent, cela est dû aux autorisations accordées ou non accordées si Alexa Drop In ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Il ne suffit pas d’activer Drop In. Les utilisateurs doivent attribuer eux-mêmes les autorisations et s’assurer que les autres contacts font de même avec leur propre appareil.

