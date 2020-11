Alexa d’Amazon a été trouvée pour promouvoir les théories du complot antisémite

L’appareil Alexa d’Amazon a été trouvé pour partager des réponses antisémites.

Amazon lance une enquête sur son appareil Alexa, après que le groupe parlementaire multipartite contre l’antisémitisme britannique a découvert que certaines questions suscitent des réponses antisémites d’Alexa. Stephen Brashear / «Nous avons donc été consternés de constater que le service vocal Alexa propose des messages provenant de sites Web antisémites et de théories du complot, utilisant des citations sélectives et des sources trompeuses en réponse à un certain nombre de questions sur le peuple juif, l’Holocauste et l’antisémitisme», une lettre écrite par le groupe aux États dirigeants d’Amazon au Royaume-Uni. « Pouvez-vous expliquer comment cela s’est produit et ce que vous ferez, immédiatement, pour y remédier? … La question a été soulevée avec le ministre de l’Intérieur et nous contacterons la police afin qu’elle puisse se prononcer sur d’éventuelles violations. de la législation sur les communications ou l’incitation à la racisme. « Le groupe a découvert qu’en réponse à de nombreuses questions sur le judaïsme, Alexa citait des informations de la page Wikipédia «Jew Watch», «Jew Watch» étant un site Web antisémite de négation de l’Holocauste. « Nous avons une politique de tolérance zéro à l’égard des contenus discriminatoires et offensants », ont déclaré les dirigeants d’Amazon dans un communiqué. « Lorsque nous détectons ce type de contenu, nous enquêtons activement et bloquons les réponses qui ne respectent pas notre politique, comme nous l’avons fait dans ce cas. » Amazon a également soutenu le mouvement Black Lives Matter, plus tôt cette année. [Via]