Alexa Collins porte un haut blanc transparent avec un pantalon déboutonné et verse de l’eau sur son corps pour une photo «  désordonnée  »

L’estomac d’Alexa était couvert de sable.

Alexa Collins a été trempée et sale pour une séance photo sur une plage, et elle a partagé les résultats «désordonnés» avec ses 1,2 million d’abonnés Instagram mardi matin.

Le modèle basé en Floride posait devant un tas de gros rochers sombres quelque part près du bord de mer. Elle était stupéfaite dans un regard qui laissait peu de son corps sinueux à l’imagination des hanches vers le haut. La pièce de résistance de sa tenue révélatrice était un crop top blanc moulant avec un col et des manches longues. Le vêtement comportait un bouton sur le devant, mais Alexa n’a utilisé qu’une des attaches. Cela donnait l’impression que la chemise avait du mal à contenir son buste ample.

La pièce a été construite en maille transparente. Le tissu arborait un design côtelé qui créait un motif ondulé subtil. Des coutures princesse coulaient sur le devant, traçant les courbes des seins d’Alexa. Même si son haut était transparent, ses mamelons étaient cachés à la vue. La position de son corps et une tache de sable stratégiquement placée l’ont empêchée de trop en révéler.

Elle l’aida à épouser sa silhouette en versant une grande bouteille d’eau sur sa poitrine. Des ruisseaux de liquide coulaient le long de son estomac ciselé, qui était couvert de sable sombre et humide.

La tenue du mannequin comprenait une paire de jeans bouffants vieillis légèrement délavés. Le pantalon en denim avait de grands trous sur les cuisses et une braguette boutonnée, qu’Alexa laissait complètement défaite. Elle a replié les côtés de la braguette ouverte pour exposer plus de son ventre tendu.

Elle a ajouté une touche de bling à son look en accessoirisant avec de grosses boucles d’oreilles en or. Ses cheveux blonds étaient trempés et ses tresses sinueuses étaient éloignées de son visage.

La publication d’Alexa comprenait deux instantanés dans un format de diaporama. Dans la deuxième image sensuelle, elle pencha la tête en arrière et versa de l’eau sur ses cheveux. Le liquide coulait des extrémités de sa crinière, qui atteignait le bas de son dos. Elle a posé avec sa poitrine poussée et les yeux fermés.

Les photos brûlantes d’Alexa ont rapidement accumulé des goûts, ses admirateurs ayant appuyé deux fois sur sa publication plus de 17000 fois au cours des deux premières heures de diffusion sur son compte Instagram. Elle a également été récompensée par un déluge d’emoji de feu et de cœur.

«Puis-je vous apporter une serviette? Mon numéro de téléphone? » lisez l’une des nombreuses lignes de rappel laissées dans la section des commentaires.

«Oh, j’adore ces vibrations océaniques», a écrit un autre admirateur.

«Tout à coup, j’ai très soif», a déclaré un troisième fan.

