Alex Wolff rejoint l’ensemble All-Star d’Oppenheimer de Christopher Nolan

Selon Le journaliste hollywoodienAlex Wolff, célèbre pour ses rôles dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Journée des patrioteset plus récemment pour son apparition dans M. Night Shyamalan’s Vieuxrejoindra l’ensemble all-star du prochain film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Le film devrait être un biopic de J. Robert Oppenheimer et se concentrera sur ses efforts et l’impact négatif auquel le scientifique a été confronté pour avoir développé et inventé la bombe atomique dans le tristement célèbre projet Manhattan.

Pour l’instant, les détails du personnage d’Alex Wolff n’ont pas été révélés. Cependant, on peut être sûr que même à petite échelle, il aura un rôle non négligeable dans le film. Wolff est le dernier à rejoindre le film, qui a déjà choisi plus de trente acteurs pour apparaître dans le film, dont Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett Dane DeHaan, Kenneth Branagh, David Dastmalchian, James D’Arcy et Matthias Schweighöfer.

Cependant, le casting surprise du film était celui de Cillian Murphy, qui jouera le rôle principal titulaire dans le film. Murphy a toujours prouvé qu’il était un acteur de qualité mais n’a pas réussi à décrocher un rôle principal dans une grosse production; cependant, les critiques élogieuses dirigées vers sa performance dans Peaky Blinders a finalement conduit Nolan à mettre l’acteur dans une position où il peut donner le meilleur de lui-même. De plus, il ne pourrait y avoir aucun autre réalisateur qui aurait réalisé le potentiel de Murphy, avec qui il a travaillé dans la majorité de ses projets, y compris La trilogie du chevalier noir, Création, et Dunkerque.

Le triomphe d’Alex Wolff avec Oppenheimer

Apparaissant dans un film de Christopher Nolan serait un ajout majeur au curriculum vitae de Wolff, qui a récemment donné quelques performances réussies dans des films comme Porc, avec Nicolas Cage ; mauvaise éducation, avec Hugh Jackman, et Héréditaire, avec Toni Collete. Nolan est connu pour être très secret sur ses projets et évite souvent avec succès l’attention des médias pendant les tournages du film, d’où le secret derrière le rôle d’Alex Wolff. Bien que nous puissions nous attendre à quelques détails sur le personnage de l’acteur dans le film, surtout s’il s’agit d’un personnage basé sur une figure biographique, important pour l’histoire dans laquelle le film se plonge. Dans tous les cas, Wolff serait probablement impatient d’être sur le plateau avec le réalisateur acclamé.

Oppenheimer respecte actuellement un calendrier de tournage strict au Nouveau-Mexique et devrait sortir le 21 juillet 2023. Ce serait le premier film de Nolan depuis Mémento, qui ne serait pas distribué par Warner Bros. Pictures en raison de différends causés entre le studio et le réalisateur sur la décision du premier d’opter pour une sortie simultanée de HBO Max. Nolan, un défenseur de l’expérience théâtrale, s’est tenu à l’écart des sorties en streaming car ses films, qu’il tourne sur IMAX, sont appelés à vivre une expérience théâtrale. Oppenheimer sera éventuellement distribué par Universal Pictures.

Les détails exacts de l’intrigue des films sont secrets, et on ne sait pas sur quel aspect de la vie du scientifique le film se concentrera. Fait intéressant, la version précédente de Nolan Principe avait une séquence où les acteurs Dimple Kapadia et John David Washington discutaient des peurs et des horreurs d’Oppenheimer à la fin de la bombe atomique et de la réalisation de son impact mondial. Il est possible que les réserves du scientifique concernant sa création destructrice apportent une contribution massive au film.

Oppenheimer réunira Nolan (qui est également le scénariste) avec le directeur de la photographie Hoyte van Hoytema (Interstellaire, Dunkerque, Tenet) et le compositeur de musique oscarisé Ludwig Göransson. Nolan produira également le film via sa société et celle de sa femme, Syncopy Inc.





