Alex Winter dit au remake de Lost Boys de « Go Mullet or Go Home! »

Warner Bros. a annoncé hier qu’ils redémarreraient le film de vampire classique de 1987 The Lost Boys. L’annonce comprenait le casting de Noah Jupe et Jaeden Martell, dans les rôles principaux, en laissant de côté les rôles principaux qu’ils joueraient. Il est décrit comme une toute nouvelle version réinventée du film original. Comme vous pouvez l’imaginer, des opinions bien arrêtées ont été exprimées, l’indignation a été provoquée et l’inévitable « Ne gâchez pas un classique » était le refrain, alors qu’Hollywood continue de fouiller dans nos précieux souvenirs collectifs et de les « réimaginer ».

Une autorité incontestable sur toutes choses Les garçons perdus, Alex Winter alias Marko, a dit hier : « Allez mulet ou rentrez chez vous. » Les fans étaient d’accord avec son sentiment et ont répondu : NO MULLET NO MOVIE !

« Je ne sais pas pourquoi vous refaites des films déjà parfaits. »

« Alex, personne ne pourra jamais te surpasser en tant que Marko et c’est un fait !!! »

Mon préféré sur Le remake des garçons perdus était-ce. « Et ramenez ce type. »

Marko, je veux dire, Alex Hiver a raison. Vous pouvez fermer les yeux et pointer dans n’importe quelle direction et trouver un mulet glorieux pour régaler nos yeux dans Les garçons perdus. Cependant, le ruban bleu revient clairement à Alex Winter. Admirez cette magnifique cascade du Kentucky.

Les autres qui composent les frères de sang de vampire, y compris le meneur à crocs ultra-cool, David, délicieusement interprété par Kiefer Sutherland, ne sont pas en reste non plus, en ce qui concerne le tophat du Tennessee.

Même Laddie a participé à l’action Achy-breaky-bad-erreur.

Les gentils ont également affiché leurs passeports canadiens, même notre Michael troublé, joué par Jason Patric. Corey Feldman a fait vibrer une version de la Camero Cut pendant des décennies, alors bien sûr, il avait la sienne exposée.

Corey Haim avait toujours eu une coupe courte et courte, mais il s’est surpassé des années plus tard dans Manivelle : haute tension.

Si vous avez fait défiler ma mémoire de mulet jusqu’ici, vous pourriez être le genre de personne à m’aider avec ma thèse non officielle. Vous êtes émotionnellement investi dans le redémarrage de Les garçons perdus, tout comme moi. J’essaie d’aller à l’essentiel, de cerner le détail ou l’aspect crucial d’un film dont le public autorise, voire se réjouit, un remake ou une suite. Je n’arrive pas à le clouer. Est-ce le retour du casting original qui fait que ça va ? Est-ce que nous faisons confiance au réalisateur, ala Rob Zombie’s Les Munsters ? Est-ce parce que nous pensons que cela peut être amélioré par un autre groupe d’acteurs, comme Jeff Goldblum et Geena Davis dans La mouche? A l’inverse, pourquoi sommes-nous repoussés à l’idée que quelqu’un chuchote même le mot redémarrage en se tenant trop près de nos trésors sacrés du grand écran ? Les pensées?

