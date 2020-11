Alex Trebek tranquillement coloré avec des crayons Crayola sur «Jeopardy! pour 1 raison logique

Alex Trebek est une véritable légende. L’hôte de longue date de Péril! avait d’autres emplois en plus d’animer le jeu télévisé du soir, mais il restera à jamais dans les mémoires pour son mandat là-bas. Pendant plus de 36 ans, Trebek a ravi le public par son esprit et sa franchise. Il a fait en sorte que tout le monde se sente plus intelligent – ou du moins voulait l’être.

Il est indéniable que le Péril! l’hôte était une personne brillante. Cependant, son intellect ne l’a pas empêché d’embrasser son enfant intérieur et de colorier avec des crayons Crayola sur le plateau. Il s’avère qu’il y avait une raison très logique pour lui d’opter pour des instruments d’écriture colorés plutôt que quelque chose de plus conventionnel.

Alex Trebek a continué à animer « Jeopardy! » suite à son diagnostic de cancer

Alex Trebek sur Jeopardy! | Ben Hider / Getty Images

Personne n’aurait reproché à Trebek d’avoir pris du recul et d’avoir pris une pause après avoir découvert qu’il avait un cancer du pancréas de stade 4. Mais au lieu de cela, depuis longtemps Péril! l’hôte a juré de continuer à travailler jusqu’à ce qu’il n’en soit plus capable.

Et même si certains jours étaient durs, il était heureux de continuer à faire ce qu’il aimait pendant le temps qu’il lui restait. «J’ai appris quelque chose au cours de la dernière année et c’est ceci: nous ne savons pas quand nous allons mourir», a déclaré Trebek à Good Morning America. «En raison du diagnostic de cancer, ce n’est plus une vie illimitée, c’est une vie fermée à cause des terribles… taux de survie du cancer du pancréas.»

En fin de compte, Trebek a vécu plus longtemps que les médecins ne l’avaient prédit, survivant près de deux ans après son diagnostic. Il est décédé le 8 novembre 2020.

Ses mémoires ont révélé comment il utilisait les crayons Crayola sur «Jeopardy!

Crayons Crayola | Justin Sullivan / Getty Images

Avant sa mort, Trebek a écrit un mémoire afin de préserver son héritage. La réponse est… Réflexions sur ma vie inclus des anecdotes personnelles ainsi que des informations sur les coulisses de sa carrière avec Péril!. C’est là que l’hôte a discuté de l’utilisation des produits Crayola au travail.

Le livre dit que Trebek a utilisé des crayons de couleur pour marquer des indices sélectionnés pendant l’émission, a rapporté The Morning Call. Il a fait cela pour éviter de lire un indice plus d’une fois.

Et la raison pour laquelle il a utilisé les crayons Crayola n’était pas seulement pour le plaisir. Apparemment, les crayons de cire étaient silencieux quand il dessinait avec eux et le son n’était pas capté par le microphone.

«Au départ, j’utilisais un Sharpie, et les gens disaient:« Nous le prenons au micro. Chut-chut! Shhh-shhhh! », A déclaré Trebek dans l’interview avec The Dan Patrick Show en 2014.« Ils ont donc proposé Crayola.

Dès lors, Trebek a utilisé des crayons de couleur, y compris des Twistables en particulier.

Crayola a également été présenté comme un «Jeopardy! Catégorie

UNE Péril! Le porte-parole a confirmé que Trebek avait coloré avec des crayons Crayola sur le plateau. Et ce n’est pas tout. Crayola a également fait ses débuts dans l’émission sous les catégories «Crayola Colors» et «Crayola Colors in Other Forms».

Un porte-parole de Crayola a déclaré à The Morning Call que les producteurs avaient filmé des indices sur place et qu’ils travaillaient avec les producteurs pour valider les réponses. Cependant, Trebek n’a jamais visité personnellement l’entreprise basée en Pennsylvanie.

Au moins ils connaissent le Péril! l’hôte a adoré leurs crayons. Et c’est une bonne chose que leurs produits colorés aient apporté joie et bonheur à Trebek sur le plateau.