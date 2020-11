Alex Trebek a mangé par accident 5 brownies aux mauvaises herbes et a dormi 3 jours

Le monde pleure la mort d’Alex Trebek. La longue Péril! l’hôte était aimé des fans du monde entier pour sa personnalité charismatique et son sens de l’humour unique.

Célébrités et « Jeopardy! » les candidats ont partagé des histoires et des condoléances

Trebek et sa famille ont reçu une vague de soutien après l’annonce de sa mort. Péril! le champion Ken Jennings a partagé une photo des deux sur Twitter. «Alex n’était pas simplement le meilleur dans ce qu’il a fait. C’était aussi un homme charmant et profondément décent, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui », a déclaré Jennings.

Un autre ancien Péril! concurrente, Kendra James, a partagé ses souvenirs de Trebek sur Twitter. « J’étais sur Péril! deux fois. En 1998, j’ai participé à la toute première édition spéciale de la rentrée scolaire. Alex Trebek était si gentil avec les 15+ 10-11 ans – mon cauchemar. Je portais une chemise argentée trop brillante de Limited Too, qu’Alex n’arrêtait pas de plaisanter (gentiment) sur le besoin de lunettes de soleil à regarder. RIP », dit-elle.

De nombreuses célébrités ont également présenté leurs condoléances. Star Trek La star George Takei a partagé ses réflexions sur Twitter. «Alex Trebek, vous nous avez apporté tant de connaissances, à la fois importantes et amusantes, au fil des ans. Votre bataille finale contre le cancer a été héroïque, et nous sommes navrés qu’elle vous ait enlevé », a déclaré Takei. «Je vais prendre ‘Great TV Personas of Our Time’ pour 800 €. Les cieux ont toutes les réponses maintenant.

John Legend, Ellen Degeneres et d’autres ont également exprimé leur tristesse à la suite du décès de Trebek.

Alex Trebek était aimé pour sa personnalité

On pourrait supposer que l’animateur d’une émission de trivia qui explore tout, de la philosophie ancienne aux paroles de Cardi B, serait étouffant et aurait un sens de l’humour sec. Trebek, comme beaucoup d’autres animateurs de jeux télévisés, a toujours gardé l’atmosphère amusante et amicale, sans doute en partie en raison de son héritage canadien.

Un moment qui a refait surface après le décès de Trebek est quand il a rôti une candidate lors de son entretien d’introduction. Ce n’était que l’un des nombreux exemples de la carrière de Trebek, qui a montré qu’il n’était pas si sérieux que ça. Lorsqu’elle a dit qu’elle était une fan de «hip-hop nerdcore», Trebek a dit sans détour que seuls les «perdants» aimaient ce genre de musique.

Alex Trebek a mangé sans le savoir des brownies au pot

Bien que le comportement quelque peu stoïque de Trebek soit devenu sa marque de fabrique, il savait clairement comment s’amuser. Dans une interview de 2015 sur Le spectacle Howard Stern, Trebek a raconté une histoire où il s’était un peu trop amusé dans la journée.

«Je suis allé à cette fête à Malibu [in the 1970s], et je ne connaissais pas les gens qui organisaient la fête, et ils avaient des brownies au hasch », a raconté Trebek à Stern. «J’adore le chocolat et j’ai mangé environ quatre ou cinq brownies au hasch.»

«La fête était un vendredi soir; Je n’ai quitté leur domicile que lundi matin. Pas d’exagération! » il rit. Il s’est rappelé que les hôtes l’avaient mis au lit vendredi soir et il dormait chez eux pendant près de trois jours entiers.

Pour la plupart, cependant, les «années sauvages» de Trebek (comme Stern les a caractérisées) n’étaient pas si sauvages. Il a commencé à fumer de la marijuana pour essayer de soulager son arthrite, mais a arrêté parce que cela ne fonctionnait pas pour lui. Il a également admis qu’il avait essayé la cocaïne une fois mais qu’il n’aimait pas la sensation.

En fin de compte, Trebek n’avait pas besoin de substances pour rendre la vie plus agréable. «Pour moi, les drogues sont surestimées. Pourquoi le faire? » il a dit. «Ayez confiance en vous. Si vous faites des erreurs, vivez avec ça. Pourquoi avez-vous besoin de faire ces autres choses qui vous mèneront où, dans un monde différent? »