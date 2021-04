Alex Rodriguez a-t-il trompé Jennifer Lopez? Détails sur la fin et la rupture de leur engagement

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont officiellement annulé leurs fiançailles après des mois de rumeurs de triche et de rupture.

La rupture de JLo et A-Rod a été annoncée via une déclaration commune dans laquelle le duo a révélé: « Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et avons hâte de le rester. »

Les fans et les adeptes au cœur brisé seront déçus de savoir que ces deux-là n’ont pas réussi, car beaucoup les considéraient comme un match fait au paradis.

Il est un ancien joueur de la Major League Baseball devenu investisseur, magnat de l’immobilier, hôte de Fox Sports / ESPN / CNBC et juge de Shark Tank. C’est une actrice devenue chanteuse et superstar. Les deux ont des passés compliqués, des mariages antérieurs et des enfants adorables.

Jennifer Lopez et A-Rod ont-ils rompu et mis fin à leurs fiançailles?

Malheureusement oui. Les rapports selon lesquels Lopez et Rodriguez ont annulé leurs fiançailles ont été annulés pour la première fois en mars 2020, mais les deux ont rapidement mis fin aux rumeurs en révélant qu’ils avaient traversé une période difficile, mais nous « travaillons sur certaines choses ».

J.Lo, 51 ans, et maintenant l’ex-fiancé Rodriguez, 45 ans, étaient ensemble depuis 2017 et se sont fiancés en 2019. Depuis lors, beaucoup d’entre nous ont adoré le couple encore plus en nous divertissant avec des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux. médias pendant leur période de mise en quarantaine en tant que famille.

Mais comme le font si souvent les bonnes choses, leur temps ensemble est terminé.

Leur déclaration de rupture a révélé qu’ils gardaient toujours les choses civiles pour leur adorable famille recomposée.

« Nous nous souhaitons le meilleur les uns pour les autres et pour les enfants les uns des autres. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des paroles aimables et un soutien », ont-ils écrit.

Le couple autrefois fiancé a deux enfants chacun: les filles de Rodriguez Ella Alexander, 11 ans, et Natasha Alexander, 15 ans, et les jumeaux de 11 ans de Lopez, Emme Maribel et Maximilian David.

Ils n’étaient peut-être pas un couple que beaucoup voyaient venir, mais ils étaient certainement l’un des plus beaux. Et une chose est sûre: ces deux mégastars attirent beaucoup d’attention, que ce soit ensemble ou séparément.

A-Rod a-t-il trompé JLo?

La nouvelle de leur séparation fait suite aux rumeurs selon lesquelles A-Rod avait parlé avec Madison LeCroy de « Southern Charm ».

Les costars de LeCroy l’ont accusée d’avoir entretenu une liaison avec une ancienne star de la MLB qui était déjà en couple. Bien que rien n’ait été confirmé par l’une ou l’autre des parties, beaucoup soupçonnaient qu’elle avait flirté avec Rodriguez qui aurait aimé certaines des photos Instagram de LeCroy à l’époque.

Les langues ont continué à remuer après que Rodriguez ait publié une photo de lui-même en train de regarder son téléphone alors qu’il se tenait seul à bord d’un yacht à Miami.

« Ça ne me dérange pas, juste prendre un bateau à voile… » A-Rod a légendé la photo qui n’était décidément pas un selfie. « Quels sont vos projets pour le week-end?

Pendant ce temps, Lopez était occupé à tourner son prochain film «Shotgun Wedding» dans les Caraïbes.

Pour ceux d’entre vous qui adorent une bonne histoire d’amour et qui se retrouvent maintenant à pleurer la perte du couple anciennement connu sous le nom de J-Rod, voici un retour sur la relation entre Jennifer Lopez et Alex Rodriquez.

2005: Comment J Lo et A-Rod se sont rencontrés pour la première fois

Le moment où Jennifer Lopez et Alex Rodriquez se sont rencontrés pour la première fois a été filmé.

Les photographes ont capturé le moment exact où J.Lo et A-Rod se sont rencontrés pour la première fois, lors d’un match Yankees vs Mets au Shea Stadium le 21 mai 2005.

Lopez a assisté avec son mari d’alors (maintenant ex), le chanteur Marc-Anthony, qui soutenait la compétition d’A-Rod, a lancé le premier lancer du match – et peut également être vu sur les photos.

Rodriguez était également marié à l’époque, maintenant ex-femme Cynthia Skurtis, donc aucun n’était disponible à ce moment-là.

2017: Ils se rencontrent à nouveau

Leur deuxième rencontre n’a presque pas eu lieu.

Les deux se sont rencontrés à nouveau au début de 2017, lorsque Lopez a repéré Rodriquez, qui ne se souvenait pas où il avait garé sa voiture, se promenant devant un restaurant de Beverly Hills où elle déjeunait.

J.Lo a dit qu’elle était si timide qu’elle ne l’avait presque pas approché! Elle a trouvé son sang-froid, et le reste appartient à l’histoire.

Il s’avère que J.Lo se sent parfois mal à l’aise, tout comme nous. N’est-ce pas doux?

A-Rod n’était pas sûr que leur premier dîner soit un rendez-vous.

Dans un profil détaillé avec Vanity Fair, le couple a partagé l’histoire de ce qui s’est passé lors de leur premier rendez-vous au Beverly Hills Hotel.

Rodriguez ne savait pas si leur dîner était une réunion d’affaires ou un rendez-vous. Jennifer n’avait aucun doute sur le but de la soirée, donc au moins l’un d’entre eux savait ce qui se passait, Dieu merci.

Il était apparemment nerveux, comme vous pouvez l’imaginer, parce que sa petite amie a 10 ans, c’est sûr. Elle l’a décrit comme bavard. Awww.

Cette première soirée ensemble a été écourtée … alors qu’il envoyait un texto à J.Lo depuis la salle des hommes.

Une fois que Rodriguez a réalisé ce qui se passait, il s’est excusé un moment pour recueillir sa pensée dans la chambre des hommes.

En revenant à la table, il lui a envoyé un texto: «Vous êtes sexy AF» – puis l’alarme incendie s’est déclenchée et ils ont dû évacuer.

Si seulement chaque premier rendez-vous était aussi chaud!

J Lo a joué la sécurité avec son cœur au début.

Avec un bilan comme celui d’A-Rod, Lopez aurait d’abord été prudent, ne voulant pas se blesser.

Il est prudent de dire qu’elle a dépassé cela et qu’elle est plus heureuse que jamais.

C’est juste une réflexion intelligente pour prendre son temps au début d’une nouvelle relation. Ce J.Lo est un cookie intelligent, en particulier en fréquentant un homme avec un passé aussi public.

Ils ont partagé un lien spécial dès le début de leur relation.

Quand ils ont commencé à sortir ensemble, ils avaient leur propre code dans les messages texte.

Ils utilisaient souvent #bloodinbloodout dans leurs messages, « après le film de gangsters mexicains qui parle en quelque sorte des liens indissociables de la famille ».

J.Lo a d’abord annoncé qu’ils sortaient ensemble dans une histoire Instagram qu’elle a rapidement supprimée.

En mars 2017, Lopez a brièvement partagé un selfie brûlant avec le visage d’A-Rod enfoui dans ses cheveux dans ses histoires Instagram.

J.Lo sur Instagram

Puis, pour des raisons inconnues, il a rapidement été retiré.

Elle l’a finalement officialisé sur Instagram en avril, montrant qu’elle était toujours Jenny du Bloc alors que les deux se prélassaient sur le canapé à regarder le baseball, comme les gens le font.

A-Rod a-t-il trompé Jennifer? La première rumeur fait surface

Les rumeurs selon lesquelles A-Rod aurait trompé J.Lo ont commencé à faire surface en 2017.

Les deux ont tout brossé, mais en mars 2019, l’ancien joueur de la MLB, Jose Conseco, a tweeté que Rodriguez la trompait avec son ex-femme, Jessica.

Jessica a répondu par un déni complet dans un tweet de son propre chef deux jours plus tard.

Quant à Lopez, elle a dit aux hôtes du Breakfast Club qu’elle et Rodriguez connaissaient leur propre vérité.

«Je veux dire, ça n’a pas d’importance, je sais quelle est la vérité», dit-elle. « Je sais qui il est. Il sait qui je suis. Nous sommes juste heureux. Nous n’allons pas laisser, comme, d’autres personnes sortir et nous dire quelle est notre relation. Je sais quelle est notre relation. »

2018: leur relation s’épanouit

Elle a son numéro – littéralement.

Le 3 février 2018, la chanteuse a séduit avec une casquette des Yankees ornée de bijoux et un maillot portant le numéro A-Rod – 13 – lors de sa performance lors d’une soirée pré-Super Bowl dans le Minnesota.

C’est un geste tellement réfléchi et un hommage émotionnel, comme l’équivalent célébrité de porter le pull de votre petit ami.

Lopez lui a ensuite sérénadé, a annoncé que c’était leur anniversaire et lui a dédié une chanson.

Juste avant de jouer son single, « Us », qui était une collaboration avec Skrillex et Poobear, Lopez a confirmé à la fois que c’était leur premier anniversaire et que la chanson était la sienne.

«Nous sommes ensemble depuis un an aujourd’hui», a déclaré Lopez. «Je ne veux pas être tout mou ou quoi que ce soit, mais bébé, cette chanson est pour toi. Je vous aime. »

Ils ont acheté leur première maison ensemble dans le chic Upper East Side de Manhattan.

En 2018, le couple a acheté ensemble un condo spacieux à Manhattan.

Un rapport du Wall Street Journal indique que le couple « a payé 15,316 millions de dollars pour un appartement au 432 Park Avenue, la plus haute tour résidentielle du monde. [Their] nouvelle maison mesure environ 4 000 pieds carrés avec trois chambres et 4½ salles de bain. Le bâtiment, situé sur Park Avenue entre les 56e et 57e rues, offre une vue imprenable sur la ville et Central Park. «

Ils portent parfois des vêtements assortis.

Ils ont clairement un bon goût! J.Lo et A-Rod sont sortis vêtus de la même chemise blanche – et ils avaient l’air super!

Ce sont de belles personnes, après tout, et elles aiment vraiment renforcer l’ambiance de convivialité en portant des vêtements identiques ou très similaires.

Ils n’ont pas peur d’un petit PDA de baiser cam-friendly … maintenant.

La première fois que le couple nouvellement sortant a été capturé sur la Kiss Cam lors d’un match de football en novembre 2017 entre Virginia Tech et l’Université de Miami, Lopez a choisi de secouer ses pompons plutôt que de donner un baiser à son mec pour la foule huée par la suite.

Heureusement, cependant, elle a eu l’occasion de se remettre de lui et de leurs fans quelques mois plus tard lors du match de basket Miami-Duke en janvier 2018.

2019: Jennifer Lopez et Alex Rodriguez s’engagent

Rodriquez a proposé en mars 2019, et J.Lo a accepté, marquant une autre magnifique bague de fiançailles.

En mars dernier, A-Rod a annoncé «Elle a dit oui» dans un post Instagram doux et simple.

La belle pierre centrale de sa bague de fiançailles est un diamant blanc taille émeraude dont le poids est estimé entre 10 et 15 carats et qui vaut entre un et cinq millions de dollars. ce qui en fait sa cinquième et plus grande bague de fiançailles à ce jour.

En ce qui concerne les plans de mariage, A-Rod a déclaré à l’époque que tout dépendait de sa belle future mariée.

« J’ai un indice pour vous tous. Un indice de mariage », a-t-il dit à Strahan, Sara et Keke à propos de « Good Morning America ». « Ça va être un long vol. »

« Quand vous pensez aux projets de mariage et que Jennifer est votre partenaire, tout ce que vous faites est – vous faites beaucoup de hochements de tête », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas où se trouve l’endroit, je ne sais pas ce que je porte, je ne sais pas quand c’est. Je vais juste me montrer. »

Jennifer dit qu’elle est sérieusement irritée si Alex ne répond pas lorsqu’elle appelle.

Lors d’une visite à « The Ellen Show », A-Rod a révélé que J.Lo se fâche s’il ne répond pas quand elle l’appelle.

«Si elle m’appelle et que je ne décroche pas, oh, oublie ça», dit-il. « Oh, ouais. Tu dois répondre à son appel. »

Qui n’est pas frustré d’être envoyé à la messagerie vocale? Répondez à votre téléphone, les gars. Nous sommes sérieux!

Même leurs séances d’entraînement étaient ridiculement adorables.

J.Lo et A-Rod sont ces amis sur les réseaux sociaux qui vous rappellent toujours qu’ils s’entraînent.

Ils prennent la forme physique au sérieux. Si sérieusement, en fait, ils se sont associés pour promouvoir l’application d’entraînement personnelle Fitplan.

Vous comprenez: leur cardio est mignon. Ce couple de puissance qui adore et associe les PDA est définitivement #RelationshipGoals.

Vous ne pouviez pas vous empêcher de rechercher ces deux tourtereaux latins. Ils semblaient juste trop mignons!

2020: Le couple reporte son mariage … deux fois

Bien que le couple semble de l’extérieur faire un excellent travail pour résister à la tempête Covid-19 en équipe, en janvier de cette année, Lopez a annoncé qu’ils avaient en fait reporté leur mariage deux fois en cours de route.

«Nous avons reporté le mariage deux fois», a-t-elle révélé lors d’une interview avec Elle. «Nous avions prévu ce que nous voulions vraiment, vraiment faire, [but] Je ne sais pas si nous pourrons recréer cela. Nous l’avons annulé et depuis, nous n’en avons pas vraiment parlé. Il n’y a pas d’urgence. Nous voulons le faire correctement quand nous pouvons le faire … Nous devons simplement attendre de voir où le monde atterrit.

2021: Ils annulent les fiançailles

Nous n’avons toujours pas de réponse officielle quant à la raison, mais quoi qu’il arrive, nous leur souhaitons le meilleur à tous les deux.

Rodriguez semblait pleurer la fin de leur relation en publiant des histoires Instagram de leurs anciennes photos tout en écoutant Coldplay. Mais ces deux peuvent ne pas s’éloigner trop l’un de l’autre.

Leur déclaration a suggéré qu’ils pourraient avoir à collaborer dans un environnement de travail à l’avenir, car ils ont écrit: «Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres sur nos activités et projets communs».

