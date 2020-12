Alex Padilla, allié LGBT +, choisi comme remplaçant de Kamala Harris au Sénat.

Le secrétaire d’État Alex Padilla occupera le siège du nouveau vice-président au Sénat (Getty / État de Californie)

Alex Padilla, secrétaire d’État de Californie et fidèle allié LGBT +, a été choisi pour remplacer Kamala Harris au Sénat.

La gouverneure de Californie, Gavin Newsom, a choisi Alex Padilla pour occuper le siège du nouveau vice-président du Sénat lorsqu’elle quittera son poste en janvier.

Padilla, qui sera le premier sénateur latino de Californie, occupera le poste de personne nommée jusqu’aux élections de 2022.

Le gouverneur a déclaré: «Le fils d’immigrants mexicains – cuisinier et femme de ménage – Alex Padilla s’est frayé un chemin depuis ses modestes débuts jusqu’aux couloirs du MIT, du conseil municipal de Los Angeles et du Sénat, et est devenu un défenseur national du droit de vote. en tant que secrétaire d’État de Californie.

«Maintenant, il servira dans les couloirs du Capitole de notre nation en tant que prochain sénateur des États-Unis de Californie, le premier Latino à occuper ce poste.

«Grâce à sa ténacité, son intégrité, son intelligence et son courage, la Californie gagne un combattant testé dans son coin qui sera un allié féroce à Washington, en élevant les valeurs de notre État et en veillant à garantir les ressources essentielles pour sortir plus forts de cette pandémie. Il sera le sénateur de tous les Californiens.

Alex Padilla a de solides antécédents en matière de droits LGBT +.

Comme indiqué par Nation LGBTQ, Alex Padilla, 47 ans, est un fervent partisan de l’égalité des droits qui a travaillé pour impliquer les électeurs au sein de la communauté LGBT +.

En 2019, il a reçu des éloges après que la Californie soit devenue le premier État à former des agents de vote sur les questions trans, expliquant comment répondre avec sensibilité aux électeurs dont «l’identité de genre, l’expression ou les pronoms ne correspondent pas à leur nom sur les listes électorales».

Padilla a également travaillé pour mobiliser les électeurs LGBT + grâce à un partenariat avec Drag Out The Vote, travaillant à impliquer les personnes de couleur queer et à fournir des informations électorales opportunes et précises.

Les militants LGBT + accueillent le nouveau choix du Sénat de Californie.

Alors que certains dirigeants de la communauté LGBT + avaient espéré que le maire gay de Long Beach, Robert Garcia, serait choisi par Newsom pour le siège du Sénat, ils ont néanmoins salué le choix de Padilla.

Le directeur exécutif d’Equality California, Rick Chavez Zbur, a déclaré: «Nous saluons la nomination historique par le gouverneur Newsom du secrétaire Padilla pour devenir le prochain et premier sénateur latino-américain de Californie. En plus de diriger les élections les plus importantes et les plus sûres de l’histoire de la Californie, la secrétaire Padilla a été un véritable allié de la communauté LGBTQ + tout au long de sa carrière et un partenaire exceptionnel pour Equality California.

«Plus tôt cette année, la secrétaire Padilla a travaillé avec Equality California pour garantir que les Californiens transgenres et non-conformistes de genre puissent voter sans discrimination ni harcèlement. Nous ne pourrions pas être plus fiers qu’un fils d’immigrants, un partenaire dans la lutte pour l’égalité LGBTQ + et un champion d’élections libres et équitables – surtout à un moment comme celui-ci – se dirige vers la Californie au Sénat américain.

Alors que Padilla se déplace au Sénat, Shirley Weber, membre de l’Assemblée, a été nommée pour occuper le poste de secrétaire d’État de Californie.

Zbur a ajouté: «Tout au long de sa carrière, le Dr Weber a été une championne des communautés les plus marginalisées – les communautés de couleur, les femmes, la communauté LGBTQ + et ceux qui vivent aux intersections de ces identités.

«Elle est une leader renommée des droits civiques et, à bien des égards, la conscience morale de l’Assemblée législative de Californie – la personne idéale pour devenir le prochain secrétaire d’État de Californie. L’importance historique de cette nomination ne peut être surestimée.

«Né de métayers du Sud, sept ans avant la promulgation de la loi sur les droits de vote, le Dr Weber sera désormais chargé de protéger les droits de plus de 30 millions d’électeurs éligibles dans l’État le plus peuplé du pays.

«Nous sommes convaincus qu’elle servira avec honneur et distinction et sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble.»