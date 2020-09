Alex Morse perd sa candidature au Congrès après une “ campagne de dénigrement homophobe ”

Le maire Alex Morse des campagnes de Holyoke avant les primaires du 1er septembre (Erin Clark / The Boston Globe via Getty Images)

Le progressiste gay Alex Morse a échoué dans son principal défi contre un législateur démocrate de haut niveau, après une campagne sombre qui l’a vu prétendument ciblé par des calomnies homophobes.

Richard Neal, président du comité des voies et moyens de la Chambre des représentants, a écarté le défi de Morse, le maire de Holyoke, lors de la primaire de mardi dans le Massachusetts.

Alex Morse perd le défi principal après un prétendu complot visant à le salir.

La défaite de Morse survient après l’une des primaires les plus laides de 2020, avec des partisans de Neal orchestrant un prétendu complot visant à salir Morse sur sa vie sexuelle, tandis que des publicités d’attaque ténébreuses ont été lancées pour capitaliser sur le problème – bien que Neal ait insisté sur le fait qu’il n’avait aucune implication. .

En concédant le vote mardi, Morse a déclaré: «Je veux commencer par féliciter le membre du Congrès Richard Neal pour avoir remporté sa réélection ce soir, mais je veux aussi dire très clairement à quel point je suis incroyablement fier de ce pour quoi nous nous sommes battus au cours des 14 derniers mois. . »

Un groupe de démocrates du Collège a présenté des excuses à Morse peu de temps avant les élections pour son rôle dans une lettre divulguée l’accusant de poursuivre indûment des relations sexuelles à travers Grindr et Tinder avec des étudiants «qui n’avaient que 18 ans».

L’intrigue s’est effondrée lorsque la sortie de gauche L’interception publié des journaux de discussion divulgués qui semblent montrer que certains membres démocrates du Collège et «Neal stans» autoproclamés passent des mois à discuter des plans de diffamation de Morse afin de gagner la faveur de Neal – avec qui ils espéraient obtenir des stages.

Alors même que les affirmations s’effondraient, les publicités télévisées de tiers et les sondages à la presse ont ciblé à plusieurs reprises Morse sur la question – tandis que les révélations ultérieures ont également impliqué des personnalités démocrates du Massachusetts, qui sont accusées d’avoir aidé les étudiants à produire une lettre divulguée contenant les premières allégations détaillées.

Les frottis «ont influencé le résultat de cette course», affirment les militants LGBT +.

Annise Parker du LGBTQ Victory Fund a déclaré que les attaques «ont certainement influencé le résultat de cette course», mais que les réactions négatives «devraient faire réfléchir ceux qui envisagent des tactiques similaires à l’avenir».

Elle a déclaré: «Nous sommes reconnaissants à Alex de rester dans la course et de prendre les coups de corps nécessaires pour dénoncer les doubles standards trop souvent imposés aux candidats LGBT +.

«Sa campagne a contribué à une discussion plus large sur la façon dont les candidats de couleur, les femmes candidates et les candidates LGBT + font face à un niveau de contrôle et de sensationnalisme que les hommes cisgenres blancs hétérosexuels ne font tout simplement pas.

«Les candidats LGBT + font face à un nombre croissant d’attaques homophobes et transphobes cette année et leur réussite ou leur échec créera un précédent important pour l’avenir.»

Parker a poursuivi: «Bien que la perte d’Alex soit décevante, cela a prouvé que notre communauté et nos alliés peuvent réagir avec force en dénonçant les sifflets de chiens et les stéréotypes qui hantent trop souvent les candidats LGBT +.

«Nous ne permettrons pas que les attaques contre les candidats LGBT + restent sans réponse pendant les deux derniers mois de ce cycle électoral.

«Nous avons approuvé Alex pour le Congrès américain, car une représentation diversifiée dans les postes élus est essentielle à des politiques et à une législation inclusives.

«Lorsque les personnes LGBT + sont dans les couloirs du pouvoir, cela influence les débats, change les cœurs et les esprits et fait progresser l’égalité pour notre communauté. Nous avons encore la possibilité de doubler le nombre de membres LGBT + de la Chambre des États-Unis cette année – et nous sommes prêts à aider à y parvenir.