Alex De la Iglesia a flatté un comédien argentin

Le réalisateur derrière Le Jour de la Bête a écrit un post sur ses réseaux sociaux où il a salué cet humoriste.

© IMDbAlex de la Iglesia.

Alex de la Iglesia Il est l’un des cinéastes les plus en vue de l’industrie cinématographique de Espagne. Parmi les films les plus importants de sa filmographie figurent Le jour de la bête et La communautéainsi qu’un autre aussi différent des deux que Les meurtres d’Oxford. Tous sont des exemples du talent du réalisateur pour combiner l’humour avec la terreur et l’intrigue.

L’humour tordu est l’une des caractéristiques qui définissent le style des films de Alex de la Iglesia. Pour cette raison, lorsqu’il parle de comédie, ses mots ont un poids particulier. Ses films, comme Le bar soit parfaits inconnussont un exemple de la façon dont l’humour peut être utilisé pour traiter des problèmes profonds et complexes.

Dans ses réseaux sociaux, Alex de la Iglesia s’est chargé de louer Diego Capusottol’un des comédiens les plus en vue d’Argentine. Capusotto apparu à la télévision dans les années 90, au casting de cha cha cha. Depuis, il a développé une carrière très réussie dans le monde de l’humour.

« Est-ce que DIEGO CAPUSOTTO est l’homme le plus drôle du monde ? »écrit de l’église en un tweeter qui a fait grand bruit parmi les followers du réalisateur et les fans de l’humoriste argentin. La question était rhétorique, mais elle montrait clairement l’admiration que l’Église ressent pour Capusotto. La publication comptait près de 10 000 aime et a généré une avalanche de réponses d’Argentins célébrant la reconnaissance.

Si vous voulez un échantillon du talent de Diego Capusotto et son sens de l’humour incontestable, vous pouvez chercher un exemple dans le catalogue de Première vidéo. il apparaît oiseaux volantsun film de 2010 qui nous montre une ancienne rock star jouée par cet acteur, qui débarque dans une ville particulièrement obsédée par la vie sur d’autres planètes.

