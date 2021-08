Alex Cord meurt, Airwolf Star avait 88 ans

Alex Cord, mieux connu pour son rôle dans la série dramatique militaire Airwolf, nous a quittés. Selon sa publiciste et amie de 20 ans, Linda McAlister, l’acteur est décédé lundi à son domicile de Valley View, au Texas. Aucun détail supplémentaire n’a été donné, comme une cause précise de décès. Il avait 88 ans.

Corde Alex est né Alexander Viespi Jr. le 3 mai 1933, à Floral Park, New York. Il poursuit sa carrière d’acteur au début des années 1960 et fait ses débuts au petit écran dans un épisode de Laramie en 1961. Il suivrait cela avec des rôles dans les spectacles Cirque des Frontières et Les Cent de Caïn avec des films comme Le rapport Chapman et Synanon. Il apparaîtra également dans des rôles principaux dans divers films et émissions au cours des années 1960 et 1970.

Apparaissant souvent dans des actions et des westerns, les autres crédits de Cord sur le petit écran incluent Route 66, Histoire policière, L’homme à six millions de dollars, Le bateau de l’amour, Île fantastique, Le meurtre qu’elle a écrit, et Walker, Texas Ranger. Il a également la particularité d’être l’un des rares acteurs à apparaître à la fois sur les versions originales et de reprise de Mission impossible. Il est apparu dans une variété de films au fil des décennies, y compris Stylet, Le cœur révélateur, Guerriers de la jungle, et La vérité nue.

Cord est peut-être mieux connu pour son rôle de Michael Coldsmith Briggs III, alias Archange, dans la série dramatique militaire Airwolf. Courir pendant quatre saisons au milieu des années 1980, Airwolf a également joué Jan-Michael Vincent, Ernest Borgnine et Jean Bruce Scott. La série s’est concentrée sur un hélicoptère militaire de haute technologie, nom de code Airwolf, ainsi que son équipage alors qu’ils entreprennent des missions dangereuses. Le personnage de Cord se distinguait par son costume blanc, sa canne et son cache-œil.

« Vous savez, la meilleure chose à propos de Airwolf travaillait avec des gens formidables, Jan-Michael Vincent et Ernie Borgnine. Ernie Borgnine, je ne peux pas vous dire à quel point lui et moi étions proches », a déclaré Cord dans une interview accordée à RetroMash en 2013. « Nous avons non seulement fait des séries, mais nous avons fait plusieurs films ensemble. Quand il est décédé, ce qui était très récent, j’ai perdu un membre de ma famille parce que nous étions bien plus que des collègues de travail, nous étions comme des frères. Ouais. C’était une perte énorme, il me manque tous les jours parce que nous parlions, oh tous les mois, probablement deux mois au fil des ans, même s’il était à Hollywood et moi au Texas. »

De travailler avec Vincent, décédé en 2019, Cord a ajouté: « Eh bien, Jan et moi nous sommes rencontrés pour la première fois sur un, il y avait une émission très réussie appelée Histoire policière. Et c’était la première fois que j’ai rencontré Jan, et nous sommes devenus amis instantanément, juste là dans cette émission. À bien des égards, surtout lorsque nous travaillions sur Airwolf, où nous avons passé tellement de temps ensemble, il m’a beaucoup rappelé mon jeune fils, celui qui est décédé. Ils étaient très similaires, tous deux charmants, intelligents et beaux. »

En ce moment, nos pensées vont à la famille et aux amis de Cord ainsi qu’à tous ceux qui ressentent la douleur de son décès. Qu’il repose en paix car son héritage perdure à jamais. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Avis de décès