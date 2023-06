Alex Aiono et Virginia Gardner tombent amoureux dans la bande-annonce de See You On Venus

Alex Aiono et Virginia Gardner vivent une romance incroyable alors qu’ils effectuent une recherche importante dans la bande-annonce de Rendez-vous sur Vénusl’adaptation cinématographique du prochain livre de l’écrivaine espagnole Victoria Vinuesa qui sortira bientôt en librairie.





Le film suit l’histoire courageuse de Mia, une jeune américaine à la recherche de sa mère. Elle voyage en Espagne avec un ami Kyle afin de trouver la femme qui l’a amenée au monde, mais elle trouvera quelque chose à laquelle elle ne s’attendait pas. Alors qu’ils voyagent dans différentes villes, Mia et Kyle tombent lentement amoureux, transformant leur voyage en une aventure complètement différente.

Rendez-vous sur Vénus sortira dans certaines salles le 21 juillet, tandis qu’il sera disponible à la demande le 25 juillet. Voici la bande-annonce officielle publiée par Vertical :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

See You On Venus est réalisé par Joaquín Llamas et met également en vedette Rob Estes, Isabel Serrano, Claudia Ferranti, Bernard Bullen, Alex Astort-Fabra et Marjorie E. Glantz.

Ce film est le quatrième scénario écrit par Vinuesa depuis son arrivée à Hollywood, devenant une légende et un exemple pour les femmes espagnoles de l’industrie. Actuellement, trois autres projets de l’écrivain sont en développement en plus de Rendez-vous sur Vénus, Aimer ou ne pas aimer, Le billet, et 62 heures.





Où avez-vous déjà vu les étoiles de See You On Venus ?

Hulu

Originaire de Sacramento, Gardner travaille dans l’industrie du cinéma et de la télévision depuis plusieurs années maintenant. Elle a fait ses premiers pas sur le petit écran dans la série Cerf de Dixie en 2011, et deux ans plus tard elle a eu l’opportunité de participer à l’une des grandes séries de la dernière décennie, Joie.

En 2015, elle saute le pas vers le grand écran dans le film Almanach du projetajoutant des titres intéressants entre le cinéma et la télévision depuis lors, jusqu’à ce qu’elle rejoigne le casting du Halloween suite en 2018. Mais un an avant de rejoindre Jamie Lee Curtis dans le film de David Gordon Green, Gardner a eu sa grande chance au sein du casting principal de Les fugues de Marvel.

Dans la série Hulu, l’actrice incarnait Karolina Dean, l’une des héroïnes les plus puissantes du groupe, et qui, en plus, faisait partie d’un des couples principaux de la série aux côtés de Lyrica Okano, qui incarnait Nico Minoru.

Ces dernières années, elle a ajouté d’autres titres populaires à sa filmographie tels que Histoires d’horreur américaines ou Les pierres précieuses vertueusesainsi que de participer à des films similaires à Rendez-vous sur Vénus tel que Tous les endroits lumineux ou Belle catastrophedans lequel elle joue aux côtés de Dylan Sprouse.

Avec une carrière beaucoup plus courte, du moins au cinéma et à la télévision, Alex Onoio est un chanteur populaire et une célébrité YouTube. Il fait ses premiers pas dans l’industrie en 2014 dans la série Coup de coeur royalet en 2021 il obtient sa première participation à un film avec Trouver ‘OHana.

Cependant, sa rupture viendrait un an plus tard, lorsqu’en 2022 il faisait partie du casting de la Pretty Little Liars redémarrer, Péché originel. Dans le Max original, Onoio joue Shawn Noble, le petit ami de Noa Olivar, l’un des protagonistes joué par Maia Reficco.