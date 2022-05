Alesha Dixon répond à l’affirmation du scandale BGT Golden Buzzer selon laquelle elle a donné un prix à un ami

Alesha Dixon s’est exprimée après avoir été accusée d’avoir appuyé sur le buzzer doré L’Angleterre a un incroyable talent pour une de ses amies.

Le Batteur Le chanteur a appuyé sur le buzzer doré pour Lifford Shillingford lors de l’émission en 2018, faisant pleuvoir des confettis dorés sur le chanteur de soul et le voir catapulté directement dans les demi-finales en direct.

Cependant, malgré la joie initiale du moment, BGT les téléspectateurs n’ont pas tardé à se rendre sur Twitter après l’établissement d’une connexion entre Shillingford et Dixon.

Alors qu’elle a admis à l’époque qu’elle connaissait Shillingford, Dixon a nié que le couple soit ami.

Elle a déclaré: « Ce n’est pas un ami, cela semble froid, mais je n’ai pas son numéro de téléphone. Je ne l’ai pas vu depuis des années.

« Quand je dis que je le connais, je connais sa musique. Je me souviens de lui à l’époque, il y avait des spectacles que Mis-teeq faisait et que lui aussi. Il y avait juste un respect et une compréhension mutuels entre nous », a déclaré le Mirror. rapports.

Lorsqu’il est apparu dans l’émission, avant même de commencer à jouer, Simon Cowell a souligné que le couple se connaissait – un lien que Dixon n’a pas essayé de nier.

Alesha Dixon a nié être amie avec Lifford Shillingford bien qu’elle le connaisse dans les cercles de concerts. Crédit : Popcorn/YouTube

Shillingford a confirmé: « Nous étions sur le circuit ensemble. Ils étaient en tête d’affiche. Ils sont venus après nous. Je pense qu’ils les ont un peu plus aimés que nous. »

Après avoir interprété « A Change Is Gonna Come » de Sam Cooke, Shillingford a reçu une ovation debout de la part des juges et du public.

Sa femme a couru sur scène pour le serrer dans ses bras et Dixon est même monté sur scène pour soutenir le chanteur.

Cependant, dès que les téléspectateurs ont réalisé que Shillingford et Dixon se connaissaient, de nombreux téléspectateurs ont qualifié le buzzer doré de « solution ».

L’un d’eux a dit: « » Nous nous connaissons, ayez un buzzer doré pour chanter juste bien « . »

« Ce type était SUPER ! Je dois dire cependant qu’il était évident qu’Alesha allait lui donner le Golden Buzzer ! » un autre a écrit.

Alesha Dixon a admis connaître Lifford Shillingford avant de jouer dans Britain’s Got Talent. Crédit : Popcorn/ YouTube

Avant de continuer L’Angleterre a un incroyable talent, Shillingford avait déjà une carrière dans la musique.

Il est apparu avec Jools Holland et a chanté sur Top des pops après que sa voix ait été présentée sur le morceau de garage populaire, « Please Don’t Turn Me On » aux côtés de l’Artful Dodger.

La chanson a atteint la quatrième place des charts britanniques.

Cependant, des batailles avec sa santé mentale ont mis la carrière de Shillingford en tant que musicien au point mort.

Shillingford a expliqué: « C’est à mi-chemin que j’ai commencé à tomber malade d’anxiété et de dépression. Votre carrière, votre bien-être, même votre famille, tout ce qui tombe sous vous. Et la chose dont vous rêviez depuis l’âge de huit ans . C’était l’une des choses les plus douloureuses que vous puissiez imaginer. »

Les batailles de Lifford contre l’anxiété et la dépression ont mis sa carrière de chanteur au point mort. Crédit : Popcorn/ YouTube

En lui donnant le buzzer doré, Dixon a déclaré: « J’ai l’impression qu’il faut du courage et de la bravoure dans cette industrie quand ça vous renverse et que vous revenez. »

Que ce soit un ami de Dixon ou non, Cowell a convenu que Shillingford avait du «cran».

Dixon a conclu: « Pour que vous soyez sur cette scène en train de chanter, le cœur et l’âme bruts, vous le méritez. »