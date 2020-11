Alerte spoiler: la fin du « Dodosolsollalasol » de Lee Jae Wook qui avait demandé aux fans de WTF continue

Si vous avez suivi Dramaworld, vous saurez que Lee Jae Wookle dernier film de Dodosolsollalasol vient de terminer sa course le 26 novembre 2020. Après 16 longs épisodes, la romance légère a enfin pris fin! Cependant, la fin était si makjang que les fans sont allés au WTF.

Nous avons donc laissé le personnage de Lee Jae Wook, Jun, rompant avec sa petite amie, Rara, jouée par Allez Ah Ra. Il rompt avec elle parce qu’il a soudainement une leucémie et doit se rendre aux États-Unis pour la soigner. Cependant, il lui ment qu’il ne part que pour l’école et qu’ils se remettent ensemble et commencent une relation à distance.

Alors que Rara prépare un concert de piano à Noël, elle demande à Jun de revenir en Corée pour les vacances. Elle envisage de lui proposer alors. Il vérifie le calendrier et accepte.

Malheureusement, son avion est retardé. Mais il envoie quand même une vidéo de lui jouant du piano.

Mais après une longue attente, il ne se présente pas. Au lieu de cela, sa mère, qui a toujours été contre la relation, se présente. Elle dit de façon inquiétante que Jun est trop malade pour venir. Comme Rara est dans le déni, la mère lui dit que c’est elle qui lui a envoyé des SMS depuis le téléphone de Jun, et que la vidéo du piano a été tournée il y a un mois.

Elle tend à Rara une enveloppe et quelques affaires de Jun.

Bien que les téléspectateurs se demandaient s’il s’agissait d’un faux, des scènes ont été montrées de tout le monde autour de Jun pleurant et étant triste. La narration disait également: « un adieu soudain, ses derniers moments.«

On passe à 5 ans plus tard et tout le monde mange joyeusement autour d’une table. Cependant, lorsque Jun est élevé, l’ambiance se calme.

Mais attendez, qui est-ce au loin ??????

Les fans sont déconcertés de voir à quel point il semble guéri après 5 ans et que le rôle principal féminin le ramène simplement sans même se fâcher de l’avoir sauvée.

«Ça allait être une fin triste, mais on a l’impression qu’ils ont forcé une fin heureuse.»

«Pourquoi y a-t-il tant de rebondissements maladroitement forcés?»

« Le temps que j’ai passé sur ce drame est une perte de temps »

« Le réalisateur et le scénariste n’ont-ils pas pu s’entendre sur la fin? »

«???? quand a-t-il eu la leucémie… S’ils venaient de le tuer, même pour une triste fin, nous n’aurions pas de regrets, qu’est-ce que c’est «

«Il n’y a aucune explication quant à la raison pour laquelle il est vivant non plus?

« OMG »

«De quelle époque vient-il de…»

Au moins, nous avons une fin heureuse, non?