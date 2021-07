Alerte rouge : le blockbuster de Netflix a une date de sortie

Dwayne Johnson, Gal gadot Oui Ryan Reynolds dans le même film, Qu’est-ce qui peut mal tourner ? Netflix a fait un gros investissement et a présenté alerte rouge: son prochain blockbuster qui, rien que pour ses chiffres, sera à voir absolument. La Roca était celle qui s’est chargée de partager la première photo officielle et la date de sortie de cette sortie que vous devriez marquer sur votre calendrier. A quand le projet et de quoi s’agit-il ?

« Une notice rouge émise par Interpol concerne une alerte mondiale pour trouver et capturer les plus recherchés au monde. Mais lorsqu’un braquage audacieux réunit le meilleur profileur du FBI (Johnson) et deux criminels rivaux (Gadot, Reynolds), il n’y a aucun moyen de savoir ce qui va se passer « , est le synopsis du film réalisé et écrit par Rawson Marshall Thurber.

Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds en alerte rouge (@Gal Gadot)



Quand Red Alert est-il diffusé sur Netflix ?

Johnson a posté l’image des trois protagonistes sur son compte Instagram et était très enthousiasmé par le lancement. « C’est le premier film en streaming de ma carrière et je voulais le rendre génial et spécial pour tous les fans du monde entier. », il a maintenu et annoncé que la date de la première sera le 12 novembre 2021. Ses collègues membres de la distribution ont également exprimé leur joie avec la première sur leurs réseaux sociaux.

L’idée du film a été développée par The Rock et le réalisateur Marshall Thurber en 2018. La production a progressé et deux grands artistes tels que Gadot et Reynols ont été embauchés. Selon la date limite, chaque acteur recevra un paiement d’environ 20 millions de dollars et le total budgétisé pour Alerte Rouge est de 160 millions de dollars.

Le tournage a commencé en janvier 2020, mais a dû être arrêté en mars en raison de la pandémie de coronavirus. En septembre, les travaux ont repris et ont pu être achevés dans leur intégralité. Les emplacements comprenaient des villes italiennes telles que Rome et la Sardaigne. On a également appris que Ritu Arya Oui Chris Diamantopoulos rejoint le casting.

Ce ne sera pas le dernier blockbuster Netflix des prochains mois. En fait, il travaille actuellement sur ce qui sera son film le plus cher de l’histoire : The Grey Man. Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas Oui Régé-Jean Page ils font partie de la distribution d’un film dont le budget dépasse les 200 millions de dollars.