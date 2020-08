Alerte de jeu gratuit: le légendaire FPS ‘Serious Sam’ est gratuit, mais pas pour longtemps

«Serious Sam: The First Encounter» est gratuit pour les joueurs sur PC jusqu’au 26 août.

GOG.com

Malgré toutes les conneries que 2020 nous a soumises, il y a eu une grâce salvatrice pour les joueurs sur toutes les plateformes: un nombre ridicule de grands titres ont été distribués gratuitement depuis le début de l’année. Des goûts de GTA V et Civilisation VI à Le jeu vidéo LEGO Ninjago Movie et Injustice: des dieux parmi nous, il y a eu quelque chose de décent pour tout le monde. Aujourd’hui, un autre classique brillant est à la maison.

Bien que le dernier ajout à cette liste de jeux acclamés par la critique puisse avoir près de 20 ans, cela ne le rend pas moins amusant. En fait, en ce qui concerne la joie sans entrave due à la destruction gratuite, les choses ne vont pas beaucoup mieux que le classique de 2001 plusieurs fois primé. Serious Sam: la première rencontre, qui est maintenant à vous gratuitement – mais seulement pour une durée très limitée.

Grâce à GOG.com, les débuts effrénés de Sam «Serious» Stone – pensez Duke Nukem, mais sans la misogynie effrénée – sont rendus gratuits pendant 48 heures, jusqu’à 8 h HNE le 26 août. C’est une sélection intelligente, étant donné que GOG fait la promotion du retour tant attendu du personnage dans Serious Sam 4 le 24 septembre.

Si le tireur classique vous a dépassé, Serious Sam: la première rencontre était loin d’être négligée à l’époque; en fait, il a été nommé jeu de l’année par GameSpot, aux côtés du merveilleux Grand Theft Auto III. Il raconte l’histoire du protagoniste titulaire Terminator 2– quête de style pour sauver l’humanité en voyageant dans le temps, dans la vraie mode «mieux vaut prévenir que guérir».

En arrivant dans l’Égypte ancienne, sa seule quête est d’utiliser un arsenal complet d’armes pour vaincre Mental, un extraterrestre maléfique qui veut prendre le contrôle de l’univers, et son armée de crétins: tout, des squelettes et des Thwomps anthropomorphes borgnes à « Décapité Kamikazes »- les humains inoubliables, sans tête, hurlants et suicidaires du jeu avec des bombes pour les mains.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur GOG.com et d’enregistrer votre compte pour réclamer votre cadeau. Vous ne le regretterez pas.

