Alejandro Vargas, un personnage de Call Of Duty: Modern Warfare 2, apparaît pour la première fois dans une vidéo du créateur du jeu, Infinity Ward

Certains des personnages les plus appréciés de la franchise reviendront dans Appel du Devoir Guerre Moderne 2. Plusieurs personnalités bien connues, dont Captain Price, « Soap » MacTavish et Simon « Ghost » Riley, devraient apparaître dans Call of Duty: Modern Warfare 2. Naturellement, certains de ces personnages chéris ont changé les événements du jeu précédent. , notamment Captain Price, qui fait partie de la franchise depuis la sortie du premier Call of Duty en 2003.

Dans le cadre de l’ajout de nouveaux personnages à la franchise Call of Duty Modern Warfare, Alejandro Vargas sera l’un des plus significatifs. Bien qu’il y ait encore beaucoup d’inconnues sur le rôle de Vargas dans le récit, le créateur Infini Ward a maintenant publié une nouvelle vidéo qui donne un aperçu de ce nouveau personnage et du processus créatif de sa création.

Alors qu’un grand nombre de détails sur le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2 ont fait surface, y compris la fuite d’une carte nommée Farm 18 qui sera incluse dans la version bêta qui sera lancée le 16 septembre, peu de choses ont été révélées sur la campagne du jeu, autre que le fait qu’il aura lieu en 2022 et continuera l’histoire de la Task Force 141, avec le nouveau personnage Vargas rejoignant sa dernière recrue.

Bien qu’Infinity Ward soit resté relativement silencieux sur les détails de l’intrigue, il a récemment révélé de plus amples informations sur Vargas et fourni des détails sur la méthode de conceptualisation des personnages du studio.

Les développeurs d’Infinity Ward décrivent Vargas en détail et comment il a été construit dans une vidéo TikTok partagée plus tard sur Twitter par le compte officiel Infinity Ward. Brian Bloom, le scénariste en chef du jeu, a confirmé qu’ils avaient parlé avec des militaires mexicains pour rendre le personnage aussi crédible que possible. Alain Mesa, l’acteur qui incarne Vargas, dit qu’il pense que le personnage « a mené de nombreuses batailles au cours de nombreuses vies.