Alec Baldwin veut que les policiers surveillent la sécurité des armes à feu sur les futurs plateaux de tournage

L’accident mortel survenu le mois dernier sur le tournage de Rouiller a Alec Baldwin suggérant un grand changement pour la sécurité des armes à feu dans les productions cinématographiques et télévisées à l’avenir. Alors qu’il se préparait à tourner une scène pour le film Western, une arme à feu que Baldwin tenait avait déchargé ce que la police a qualifié de « balle réelle », tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. La police enquête activement sur l’incident pour déterminer ce qui s’est passé, car d’autres cinéastes utilisent déjà de nouvelles mesures de sécurité lorsqu’ils traitent avec des armes à feu.

Après avoir parlé à la caméra de la tragédie, Alec Baldwin s’est rendu sur Twitter et Instagram lundi pour commenter davantage la situation. Dans l’espoir d’éviter que des accidents similaires ne se reproduisent dans les futures productions, Baldwin écrit : « Chaque plateau de cinéma/télévision qui utilise des armes à feu, fausses ou autres, devrait avoir un policier sur le plateau, embauché par la production, pour surveiller spécifiquement la sécurité des armes.

Il y a eu d’autres suggestions de ceux à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie cinématographique. Une pétition populaire a été lancée appelant à l’interdiction de toutes les armes à feu réelles sur les plateaux, une opinion partagée par un groupe de 200 cinéastes qui se sont regroupés pour exiger la même chose. Le showrunner des garçons Eric Kripke dit que seuls les flashs de bouche réalisés avec CGI seront désormais utilisés pour ses productions, tandis que la série télévisée La recrue a également interdit d’utiliser des blancs. Dwayne « The Rock » Johnson a récemment rejoint ce mouvement en interdisant les vraies armes à feu sur ses propres projets de films.

« Je ne peux parler pour personne d’autre, mais je peux vous dire, sans une absence de clarté ici, que tout film que nous avons avec Seven Bucks Productions – tout film, toute émission de télévision ou tout ce que nous faisons ou produisons – nous n’utiliserons pas du tout de vraies armes », a déclaré The Rock à Variety. « Nous allons passer aux pistolets en caoutchouc, et nous allons nous en occuper par la poste. Nous n’allons pas nous soucier des dollars; nous ne nous soucierons pas de ce que cela coûte. »

Dwayne Johnson a ajouté : « Il existe des protocoles et des mesures de sécurité que nous avons toujours pris dans le secteur du cinéma et que nous prenons très au sérieux, et ces décors sont des décors sûrs, et nous en sommes fiers. Mais des accidents arrivent. Et quand quelque chose comme cela se produit de cette ampleur, [that is] ce déchirant, je pense que la chose la plus prudente et la plus intelligente à faire est de faire une pause pendant une seconde et de vraiment réexaminer comment vous allez avancer et comment nous allons travailler ensemble. N’importe quel film que nous faisons que Seven Bucks fait avec n’importe quel studio, la règle est que nous n’allons pas utiliser de vrais pistolets. C’est ça. »

Aucune accusation criminelle n’a encore été déposée en rapport avec le Rouiller tragédie, mais cela pourrait changer à mesure que la police découvrira plus de détails sur ce qui s’est passé ce jour-là. Différentes théories ont été établies, y compris une affirmation de l’avocat de l’armurier qu’un membre d’équipage « mécontent » peut avoir mélangé des balles en direct avec les « mannequins », mais rien n’a été prouvé pour le moment. La vérité est que cela pourrait prendre un certain temps avant que les enquêteurs n’arrivent à une conclusion, mais cela n’empêche pas la mise en place de nouvelles règles de sécurité sur d’autres productions cinématographiques et télévisées. Cette nouvelle a été signalée pour la première fois à la date limite.

Sujets : Rouille