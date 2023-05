Alec Baldwin termine le tournage de Rust

C’est un enveloppement pour Alec Baldwin sur le film western Rouiller. En octobre 2021, la production a été interrompue lorsqu’un accident tragique sur le plateau du Nouveau-Mexique a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Le veuf de Hutchins a depuis rejoint le projet en tant que producteur exécutif, donnant à Baldwin et aux cinéastes sa bénédiction pour terminer le film en l’honneur de la mémoire de sa femme. La production a déménagé au Montana et a commencé ces dernières semaines, et une nouvelle photo publiée sur Instagram par Baldwin depuis le plateau annonce qu’il a tourné des scènes pour le film.





« Dernier jour sur le plateau de ROUILLER avec ce type », écrit Baldwin dans la légende de la photo, qui montre l’acteur aux côtés de sa jeune co-vedette, Patrick Scott McDermott. « Un acteur très talentueux et un charmant jeune homme avec un bel avenir devant lui. Mon amour pour toi, [Patrick Scott McDermott]. »

Une autre image partagée par l’acteur révèle que Baldwin se détend après un rasage frais. Il dit dans la légende de ce post : « Dieu, ça fait du bien de se raser la barbe… »

McDermott a également partagé une image de l’ensemble sur ses histoires Instagram. La photo montrait les deux s’embrassant et se disant au revoir le dernier jour de tournage de Baldwin. McDermott a également écrit sur l’image : « Le dernier jour d’Alec. Tu vas me manquer. »

Alec Baldwin a terminé le tournage

Rouiller a repris le tournage le mois dernier après avoir déménagé dans un nouveau plateau dans le Montana. Il a alors été rapporté que Bianca Cline servirait de directrice de la photographie pour le reste de la production et qu’elle donnerait son salaire à une association caritative. Le réalisateur Joel Souza et les cinéastes ont déclaré qu’ils cherchaient à « compléter la vision de Halyna pour le film » en complétant Rouiller.

« Bien que doux-amer, je suis reconnaissant qu’une nouvelle équipe de production brillante et dévouée rejoignant les anciens acteurs et l’équipe se soit engagée à terminer ce que Halyna et moi avons commencé », a déclaré le réalisateur dans un communiqué. « Tous mes efforts sur ce film seront consacrés à honorer l’héritage d’Halyna et à la rendre fière. C’est un privilège de voir cela en son nom. »

En tant que western, terminer le film signifiait continuer à travailler avec des armes à feu, mais il a été annoncé que toute arme fonctionnelle ou balle réelle était complètement interdite sur le plateau. C’est quelque chose qui s’est également produit avec de nombreuses autres productions télévisuelles et cinématographiques, et même si cela devait être le cas ici, les cinéastes voulaient être sûrs que l’information était connue.

« Les balles réelles sont – et ont toujours été – interdites sur le plateau », a déclaré l’avocate Melinsa Spadone lors de la reprise de la production. « Chacun d’entre nous est entièrement dédié à la réalisation de la vision d’Halyna et rend hommage à son talent artistique. »

Rouiller met en vedette Baldwin dans le rôle d’un hors-la-loi vieillissant qui sort de sa cachette pour sauver son petit-fils adolescent (Patrick Scott McDermott) d’être pendu à la suite d’un meurtre accidentel. Pour survivre, les deux doivent éviter un maréchal américain vigilant (Jensen Ackles) et un chasseur de primes qualifié (Travis Fimmel), qui sont tous deux à leurs trousses.

Rouiller n’a pas encore de date de sortie.