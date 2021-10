Alec Baldwin s’est adressé à la presse et a expliqué comment va la famille d’Halyna Hutchins

Ibili Set presse à biscuits et churros en aluminium Ibili

Le set presse à biscuits et churros en inox va vous permettre de préparer de superbes biscuits originaux ainsi que de traditionnels churros ! Grâce à ses 11 disques pour biscuits, ses 2 disques pour churros et ses 8 douilles différentes, vous réaliserez des préparations d'une originalité sans nom ! Plus que des préparations originales, les possibilités octroyées par ce set à biscuits et churros sont infinies. Les 2 disques pour churros vous permettent même de préparer des churros plus ou moins fins selon vos préférences et ainsi de préparer des churros farcis. Entièrement conçu en aluminium, ce set est très résistant et très performant. Complet, il vous permettra également de pouvoir créer de superbes décorations pour vos gâteaux et desserts.