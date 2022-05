Alec Baldwin obtient le rejet d’une affaire de diffamation de 20 millions de livres contre lui

Baldwin a ensuite suivi son commentaire avec un message public, notant «l’ironie de vouloir sincèrement honorer votre frère et le fait que vous êtes [an] insurgé’.

Elle a affirmé qu’elle et sa famille avaient reçu «des centaines et des centaines de messages haineux» à la suite de son interaction avec Baldwin.

L’acteur a nié tout acte répréhensible et a demandé le rejet de la poursuite sur la base d’une erreur de compétence, ce que le juge a accordé mercredi 4 mai, notant que Baldwin vit à New York.

«En outre, les allégations selon lesquelles M. Baldwin savait que ses partisans sympathisent avec son affiliation politique, qu’ils sont plus susceptibles d’être politiquement actifs et opiniâtres, qu’il a alimenté la tempête de haine de ses partisans et n’a rien fait pour remédier à ce que il avait commencé, ne sont pas non plus des actions intentionnelles de M. Baldwin qui visaient expressément le Wyoming.